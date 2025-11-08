Ощадбанк надає змогу авторизації в Дії — які правила процедури

Застосунок Дія на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які досі не використовують застосунок державних онлайн-послуг "Дія", можуть авторизуватися у ньому через "Ощадбанк". Клієнтам фінустанови доступна детальна інструкція та інформація про певні особливості відповідної процедури.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на відомості банку.

Реклама

Читайте також:

Що варто знати клієнтам Ощадбанку про "Дію"

Згідно з інформацією, Ощадбанк підтримує державний застосунок "Дія", який працює останні кілька років в рамках програми "Держава у смартфоні". Громадянам, які встановлять застосунок, буде надано доступ до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.

Зокрема, у 2025 році Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів через "Дію". Відповідний сервіс підтримує цілий спектр документів:

ID-картку;

закордонний паспорт;

ідентифікаційний код;

посвідку на постійне/тимчасове проживання;

довідку про доходи;

свідоцтво про народження дитини;

довідку ВПО;

актові записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;

пенсійне посвідчення;

документи про освіту;

посвідчення ветерана;

водійське посвідчення;

техпаспорт;

студентський квиток.

Послуга є цілком безпечною, адже дані користувачів не зберігають на сторонніх сховищах, а передають через захищений хмарний сервер.

Правила реєстрації у за­сто­су­нку че­рез О­ща­дба­нк

Громадяни можуть завантажити за­сто­су­нок швидко та безплатно в App Store та Play Market. Процес ідентифікації відбудеться за допомогою BankID. Для авторизації у застосунку необхідно лише обрати Ощадбанк та вказати номер картки з кодом. А саме:

у застосунку "Дія" на головному екрані натиснути опцію BankID та обрати Ощадбанк;

авторизуватися на сайті банку: ввести номер своєї картки, натиснути пункт "Увійти";

клієнту надійде SMS-повідомлення з кодом для входу, який необхідно ввести;

після цього необхідно повернутися в "Дію", щоб створити та підтвердити код для входу. Також можна обрати можливість входу через розпізнавання обличчя "FaceID".

Раніше ми писали, кому Ощадбанк з 1 листопада почав блокувати доступ до коштів. Така прикрість торкнулася тих, хто не виконав вимог процедури ідентифікації.

Також ми розповідали про обмеження на здійснення переказів онлайн в Ощадбанку. Їх ввели в нічний час для захисту клієнтів від шахраїв.