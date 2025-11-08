Ощадбанк надає змогу авторизації в Дії — які правила процедури

Авторизація в Дії через Ощад — що варто знати клієнтам
Громадяни, які досі не використовують застосунок державних онлайн-послуг "Дія", можуть авторизуватися у ньому через "Ощадбанк". Клієнтам фінустанови доступна детальна інструкція та інформація про певні особливості відповідної процедури.
Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на відомості банку.
Що варто знати клієнтам Ощадбанку про "Дію"
Згідно з інформацією, Ощадбанк підтримує державний застосунок "Дія", який працює останні кілька років в рамках програми "Держава у смартфоні". Громадянам, які встановлять застосунок, буде надано доступ до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами.
Зокрема, у 2025 році Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів через "Дію". Відповідний сервіс підтримує цілий спектр документів:
- ID-картку;
- закордонний паспорт;
- ідентифікаційний код;
- посвідку на постійне/тимчасове проживання;
- довідку про доходи;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідку ВПО;
- актові записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;
- пенсійне посвідчення;
- документи про освіту;
- посвідчення ветерана;
- водійське посвідчення;
- техпаспорт;
- студентський квиток.
Послуга є цілком безпечною, адже дані користувачів не зберігають на сторонніх сховищах, а передають через захищений хмарний сервер.
Правила реєстрації у застосунку через Ощадбанк
Громадяни можуть завантажити застосунок швидко та безплатно в App Store та Play Market. Процес ідентифікації відбудеться за допомогою BankID. Для авторизації у застосунку необхідно лише обрати Ощадбанк та вказати номер картки з кодом. А саме:
- у застосунку "Дія" на головному екрані натиснути опцію BankID та обрати Ощадбанк;
- авторизуватися на сайті банку: ввести номер своєї картки, натиснути пункт "Увійти";
- клієнту надійде SMS-повідомлення з кодом для входу, який необхідно ввести;
- після цього необхідно повернутися в "Дію", щоб створити та підтвердити код для входу. Також можна обрати можливість входу через розпізнавання обличчя "FaceID".
