Авторизація в Дії через Ощад — що варто знати клієнтам

Авторизація в Дії через Ощад — що варто знати клієнтам

Дата публікації: 8 листопада 2025 06:01
Оновлено: 23:40
Ощадбанк надає змогу авторизації в Дії — які правила процедури
Застосунок Дія на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Громадяни, які досі не використовують застосунок державних онлайн-послуг "Дія", можуть авторизуватися у ньому через "Ощадбанк". Клієнтам фінустанови доступна детальна інструкція та інформація про певні особливості відповідної процедури.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на відомості банку.

Читайте також:

Що варто знати клієнтам Ощадбанку про "Дію"

Згідно з інформацією, Ощадбанк підтримує державний застосунок "Дія", який працює останні кілька років в рамках програми "Держава у смартфоні". Громадянам, які встановлять застосунок, буде надано доступ до всіх електронних державних послуг за єдиними стандартами. 

Зокрема, у 2025 році Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів через "Дію". Відповідний сервіс підтримує цілий спектр документів: 

  • ID-картку;
  • закордонний паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • посвідку на постійне/тимчасове проживання;
  • довідку про доходи;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • довідку ВПО; 
  • актові записи про зміну імені, шлюб чи розлучення;
  • пенсійне посвідчення;
  • документи про освіту;
  • посвідчення ветерана;
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт;
  • студентський квиток.

Послуга є цілком безпечною, адже дані користувачів не зберігають на сторонніх сховищах, а передають через захищений хмарний сервер.

Правила реєстрації у за­сто­су­нку че­рез О­ща­дба­нк

Громадяни можуть завантажити за­сто­су­нок швидко та безплатно в App Store та Play Market. Процес ідентифікації відбудеться за допомогою BankID. Для авторизації у застосунку необхідно лише обрати Ощадбанк та вказати номер картки з кодом. А саме:

  • у застосунку "Дія" на головному екрані натиснути опцію BankID та обрати Ощадбанк;
  • авторизуватися на сайті банку: ввести номер своєї картки, натиснути пункт "Увійти";
  • клієнту надійде SMS-повідомлення з кодом для входу, який необхідно ввести;
  • після цього необхідно повернутися в "Дію", щоб створити та підтвердити код для входу. Також можна обрати можливість входу через розпізнавання обличчя "FaceID". 

Раніше ми писали, кому Ощадбанк з 1 листопада почав блокувати доступ до коштів. Така прикрість торкнулася тих, хто не виконав вимог процедури ідентифікації. 

Також ми розповідали про обмеження на здійснення переказів онлайн в Ощадбанку. Їх ввели в нічний час для захисту клієнтів від шахраїв. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
