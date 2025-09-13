Відео
Головна Фінанси Автомобіль з пробігом у кредит — Ощадбанк перезапустив програму

Автомобіль з пробігом у кредит — Ощадбанк перезапустив програму

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 06:01
Ощадбанк знову надаватиме кредити на авто з пробігом — які вимоги
Відділення Ощадбанк у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" відновила програму кредитування транспортних засобів з пробігом під назвою "АвтоБУМ". Відомо, які діють вимоги до автомобілів, нюанси кредитування та відсоткові ставки.

Про це йдеться на офіційному сайті банку.

Читайте також:

Детальніше про кредити на авто з пробігом

Як зазначають у пресслужбі банку, для клієнтів стала доступна програма кредитування автомобілів з пробігом "АвтоБУМ", що передбачає широкий вибір авто та переваги від Ощадбанку.

Згідно з нею, кредитування авто з пробігом передбачає такі умови:

  • фіксована відсоткова ставка — від 0,01% річних;
  • перший внесок (авансовий платіж) — від 30% вартості транспорту;
  • разова комісія — 1,5%.

При цьому програма допускає термін кредитування транспорту до семи років.

Ощадбанк
Відсоткові ставки програми. Джерело: Ощадбанк

Вимоги до автомобільного транспорту

Згідно з правилами кредитної програми авто з пробігом, заявник повинен зважати на такі вимоги:

  • вік авто у на момент погашення кредиту не повинен перевищувати 12 років (для електрокарів — семи років);
  • пробіг транспорту на момент розгляду запиту не має перевищувати 150 тис. км.

Проте не підпадатимуть під програму кредитування авто (за винятком електрокарів) виробництва України, країн СНД, а також торгових брендів КНР, Індії та Ірану.

У разі, якщо продавець не є офіційним дилером/дистриб’ютором з продажу нових авто в Україні, тоді діятимуть додаткові обмеження:

  • щодо віку транспорту — він на момент погашення кредиту не має перевищувати 10 років (для електрокарів — сім років);
  • щодо пробігу — на момент розгляду запиту не повинен становити більш ніж 100 тис. км.

Для того, щоб оформити кредит, потрібно залишити заявку на сайті, надіславши свої дані. Після цього менеджер відповість на всі питання в телефонному режимі.

"Мій ощад робить ваш шлях до власного авто простішим та вигіднішим", — наголосили в державному банку.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку за розрахунок однією з карт нададуть змогу отримати сертифікати на 500 грн. Також передбачені подарунки.  

Також повідомлялося, що в Ощадбанку діє особлива тарифна політика на низку послуг. Зокрема, відомо, за що у 2025 році не стягують комісію в "Ощад 24/7".  

кредити Ощадбанк авто гроші банки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
