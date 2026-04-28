Беспошлинный ввоз авто: кому из военных хотят дать льготы

Военнослужащие возле автомобилей, деньги, автомобили.

В Украине с началом полномасштабной войны с РФ действовали разные правила для ввоза автомобилей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за рубежа. Так, в 2022 году ввели так называемую "нулевую" растаможку — граждане, которые завозили транспорт, не платили таможенные платежи. Но эта льгота была доступнее гражданским, поскольку военнослужащие находились на фронте. Когда льготный механизм отменили, то остался единственный способ ввозить машины для армии без пошлины — через волонтеров.

Соответствующие законопроекты №15194 и №15195 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ввоза в Украину транспортных средств без уплаты таможенных платежей для действующих военнослужащих, появились на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ), передает Новини.LIVE.

Для кого хотят ввести льготу

В пояснительных записках отмечается, что сейчас действия волонтеров и благотворительных организаций, которые задействованы в доставке автомобилей для фронта, часто подпадают под уголовные преследования из-за несовершенства действующего законодательства. В то же время Силам обороны ежемесячно нужно более 3 000 автомобилей. Обеспечивать военных таким количеством автомобилей только с помощью волонтеров очень сложно, поэтому парламенту предлагают поддержать новую модель, по которой автомобиль из-за границы персонально будет завозить сам военнослужащий, не платя ввозную пошлину, НДС и акциз.

Таким правом наделят только определенных людей, среди которых граждане, которые сейчас служат в армии:

мобилизованные, которые пополнили ВСУ после 24 февраля 2022 года;

контрактники, которые проходят службу на момент ввоза транспортного средства.

Ожидается, что эти изменения помогут:

Читайте также:

обеспечить военнослужащих личным транспортом для выполнения задач по обороне государства;

снизит злоупотребления при ввозе автомобилей через благотворительные фонды под видом гуманитарной помощи;

упростить процедуры и устранить основания для уголовного преследования волонтеров;

повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

На какие автомобили будет распространяться льгота

Воспользоваться льготой можно будет как лично, так и через официально уполномоченное лицо, которое будет действовать от имени военного во время таможенного оформления. Военнослужащие смогут ввозить:

легковые автомобили;

кузова к автомобилям;

грузовые авто;

мотоциклы;

прицепы;

полуприцепы.

Причем без налогов одному военнослужащему позволят доставить только одно транспортное средство. И еще льготу не распространят на автомобили класса "люкс". Также автомобиль, который был завезен в Украину, в течение следующих 3 лет нельзя будет:

продать;

передать другому человеку;

оформить по доверенности;

передать в пользование третьим лицам.

Законопроекты еще находятся на рассмотрении в профильных комитетах, после чего должны попасть на голосование в Верховную Раду.

Как сообщали Новини.LIVE, военным хотят дать деньги на покупку витаминов и диетических добавок. Надбавку, размер которой может быть на уровне трех минимальных зарплат, установят только для отдельных военнослужащих. Планируется, что деньги будут начислять раз в год.

Еще Новини.LIVE сообщали, изменятся ли оклады и "боевые" выплаты у военнослужащих в мае. Так, кроме регулярных выплат, некоторым защитникам начислят оздоровительные выплаты, подъемную или материальную финподдержку.