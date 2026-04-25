Какие льготы для детей УБД доступны в мае: перечень привилегий

Военнослужащий держит ребенка на руках, ребенок рисует на доске, мужчина рядом с ребенком. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией, поэтому в рядах Вооруженных сил находится большое количество военнослужащих. Многие уже побывали непосредственно на фронте, за что получили статус "Участник боевых действий" (УБД) и соответствующие льготы.

Редакция Новости.LIVE рассказывает, какими льготами с мая 2026 года будут обеспечиваться дети УБД.

Какие льготы можно оформить

Как указывается в Законе Украины "О социальной правовой защите военнослужащих и членов их семей", все дети военнослужащих со статусом УБД, обеспечиваются:

частичной или полной оплатой на обучение;

социальными стипендиями;

бесплатными учебниками;

льготным проживанием в общежитиях;

доступом к льготным кредитам на образование.

Все эти льготы предоставляются, пока ребенку не исполнится 23 года или до завершения его обучения.

Льготы для детей УБД в школах и детских садах

Всем детям военнослужащих, получивших статус УБД, предоставляется право на место в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях. Их зачислят без очереди. В учреждениях дошкольного образования существуют квоты для детей-льготников — не более 20%. Дети обеспечиваются бесплатным питанием в общеобразовательных учебных заведениях за деньги из местного бюджета.

Льготы на образование

На начальном этапе вступительной кампании в высшие учебные заведения все абитуриенты, среди которых и дети УБД, попадают на конкурсный отбор, который проходят на равных со всеми условиях. То есть:

дети УБД пишут вступительные экзамены и подают документы, как и все остальные абитуриенты;

если после зачисления на бюджет всех абитуриентов с самыми высокими баллами, в университете еще останутся вакантные бюджетные места, то их получат дети УБД.

Льготы на обучение

Для детей УБД в 2026 году предусмотрена социальная стипендия. Речь идет об обучении по государственному или региональному заказу на дневной форме. Учебниками такие дети обеспечиваются бесплатно. Также они не платят:

за доступ к интернету;

за доступ к системам базы данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

за пребывание в ученических и студенческих общежитиях.

Льготы на отдых

Право на первоочередной отдых в оздоровительных лагерях получают дети от 7 до 18 лет, если их родители со статусом УБД. Госорганы раз в год выдают таким детям путевки, по которым они могут посещать санаторно-курортные детские учреждения. Также дети могут записываться в различные кружки, секции и студии и посещать их бесплатно или на льготных условиях.

