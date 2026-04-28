Безмитне ввезення авто: кому з військових хочуть дати пільги

Військовослужбовці біля автомобілів, гроші, автомобілі. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

В Україні з початком повномасштабної війни з РФ діяли різні правила для ввезення автомолів для потреб Збройних сил України (ЗСУ) з-за кордону. Так, у 2022 році запровадили так зване "нульове" розмитнення — громадяни, які завозили транспорт, не платили митні платежі. Та ця пільга була доступнішою цивільним, оскільки військовослужбовці перебували на фронті. Коли пільговий механізм скасували, то залишився єдиний спосіб ввозити автівки для армії без мита — через волонтерів.

Відповідні законопроєкти №15194 та №15195 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ввезення до України транспортних засобів без сплати митних платежів для діючих військовослужбовців, з’явилися на сайті Верховної Ради України (ВРУ), передає Новини.LIVE.

Для кого хочуть запровадити пільгу

У пояснювальних записках зазначається, що наразі дії волонтерів та благодійних організацій, які задіяні в доставці автомобілів для фронту, часто підпадають під кримінальні переслідування через недосконалість чинного законодавства. Водночас Силам оборони щомісяця потрібно понад 3 000 автомобілів. Забезпечувати військових такою кількістю автівок лише з допомогою волонтерів дуже складно, тому парламенту пропонують підтримати нову модель, за якою автомобіль з-за кордону персонально завозитиме сам військовослужбовець, не сплачуючи ввізне мито, ПДВ та акциз.

Таким правом наділять лише визначених осіб, серед яких громадяни, які зараз служать в армії. Це:

мобілізовані, які поповнили ЗСУ після 24 лютого 2022 року;

контрактники, які проходять службу на момент ввезення транспортного засобу.

Очікується, що ці зміни допоможуть:

забезпечити військовослужбовців особистим транспортом для виконання завдань з оборони держави;

зменшити зловживання під час ввезення автомобілів через благодійні фонди під виглядом гуманітарної допомоги;

спростити процедури і усунути підстави для кримінального переслідування волонтерів;

підвищити мотивацію громадян до проходження військової служби.

На які автомобілі поширюватиметься пільга

Скористатися пільгою можна буде як особисто, так і через офіційно уповноважену особу, яка діятиме від імені військового під час митного оформлення. Військовослужбовці зможуть ввозити:

легкові автомобілі;

кузови до автомобілів;

вантажні авто;

мотоцикли;

причепи;

напівпричепи.

При чому без податків одному військовослужбовцю дозволять доставити лише один транспортний засіб. І ще пільгу не поширять на автомобілі класу "люкс". Також автомобіль, який був завезений до України, впродовж наступних 3 років не можна буде:

продати;

передати іншій особі;

оформити за довіреністю;

передати у користування третім особам.

Законопроєкти ще перебувають на розгляді у профільних комітетах, після чого мають потрапити на голосування до Верховної Ради.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовим хочуть дати гроші на купівлю вітамінів та дієтичних добавок. Надбавку, розмір якої може бути на рівні трьох мінімальних зарплат, встановлять лише для окремих військовослужбовців. Планується, що гроші нараховуватимуть раз на рік.

Ще Новини.LIVE повідомляли, чи зміняться оклади та "бойові" виплати у військовослужбоців у травні. Так, крім регулярних виплат, деяким захисникам нарахують оздоровчі виплати, підйомну або матеріальну фінпідтримку.