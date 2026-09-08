Auchan ограничил продажу продуктов первой необходимости: сколько можно купить

Кассы магазина. Фото: dnipro.karavan.com.ua

Покупатели Auchan в Украине столкнулись с ограничениями на покупку части основных продуктов. В одном чеке можно купить не более шести единиц отдельных товаров, а для продукции на развес установлен лимит до 6 кг. Отдельное ограничение действует на яйца — не более шести десятков.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина.

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Какие продукты попали под ограничения

Согласно объявлениям, появившимся в магазинах сети, лимиты касаются ряда основных продуктов. В частности, речь идет о:

консервы;

растительное масло;

уксус;

соль;

сахар;

муку;

крупы;

макаронные изделия.

Для этих категорий действует ограничение до шести единиц одного товара в одном чеке. Для товаров, продаваемых на вес, установлен лимит до 6 кг. Яиц покупатель может приобрести до шести десятков в одном чеке.

В то же время это не означает, что покупателю запрещено приобретать большее количество продукции вообще. Если требуется больше установленного объема, в Auchan предлагают воспользоваться отдельным каналом для оптовых закупок.

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Почему Auchan установил лимиты

В пресс-службе сети пояснили, что ограничения связаны с разграничением розничных и оптовых закупок.

В компании отметили, что это должно помочь более эффективно распределять спрос. Крупные покупатели не забирают значительные партии продукции с розничных полок, а оформляют такие покупки отдельно.

По словам представителей Auchan, такой подход должен упростить логистику и снизить риск нехватки товаров на полках для обычных покупателей.

Означают ли лимиты дефицит продуктов

Несмотря на введение ограничений, в Auchan отрицают, что это решение связано с дефицитом продукции.

Сеть объясняет новые правила именно необходимостью разделить розничные и оптовые закупки. То есть покупатель, который приходит за продуктами для собственного потребления, может приобрести установленное количество в обычном магазине, а более крупные партии должны оформляться через оптовый канал.

Для большинства семей, которые покупают продукты в обычных объемах, новое правило не должно существенно повлиять на повседневные покупки. Больше всего оно касается тех, кто регулярно приобретает крупные партии товаров.

Что изменилось для покупателей

Фактически покупателям следует учитывать лимиты при формировании крупного заказа. Если речь идет о нескольких пачках крупы, бутылках масла или банках консервов для домашнего использования, установленного объема достаточно.

Если же нужно приобрести более шести единиц одного товара, свыше 6 кг весового товара или более шести десятков яиц, придется воспользоваться оптовым каналом Auchan.

Таким образом, новые правила не являются запретом на крупные закупки. Сеть просто разделяет розничные покупки и закупки крупными партиями, чтобы обеспечить наличие базовых товаров в обычных магазинах.

Что происходит с ценами на продукты

Ограничения в Auchan появились на фоне всеобщего внимания украинцев к стоимости продуктов. В течение 2026 года цены на ряд базовых товаров менялись из-за затрат на логистику, энергоносители, производство и других факторов.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как менялись цены на продукты в Украине и какие товары дорожали наиболее заметно. На стоимость продуктов влияют не только спрос и предложение, но и логистика, цены на энергоносители и колебания валютных курсов. Поэтому изменения на продовольственном рынке напрямую сказываются на ежедневных расходах украинцев.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинские продукты могут подорожать осенью 2026 года. Аналитики обращают внимание на факторы, которые могут повлиять на продовольственную инфляцию в ближайшие месяцы. Для покупателей это означает, что при планировании бюджета следует учитывать возможные изменения стоимости базовых продуктов.