Auchan обмежив продаж базових продуктів: скільки можна купити

Каси магазину. Фото: dnipro.karavan.com.ua

Покупці Auchan в Україні зіткнулися з обмеженнями на придбання частини базових продуктів. В одному чеку можна купити не більше шести одиниць окремих товарів, а для продукції на вагу встановлено ліміт до 6 кг. Окреме обмеження діє на яйця — не більш як шість десятків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна.



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Які продукти потрапили під обмеження

Згідно з оголошеннями, які з'явилися в магазинах мережі, ліміти стосуються низки базових продуктів. Зокрема, йдеться про:

консерви;

рослинну олію;

оцет;

сіль;

цукор;

борошно;

крупи;

макаронні вироби.

Для цих категорій діє обмеження до шести одиниць одного товару в одному чеку. Для товарів, які продаються на вагу, встановлено ліміт до 6 кг. Яєць покупець може придбати до шести десятків в одному чеку.

Водночас це не означає, що покупцеві заборонено придбати більшу кількість продукції взагалі. Якщо потрібно більше встановленого обсягу, в Auchan пропонують скористатися окремим каналом для оптових закупівель.

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Чому Auchan встановив ліміти

У пресслужбі мережі пояснили, що обмеження пов'язані з розмежуванням роздрібних та оптових закупівель.

У компанії зазначили, що це має допомогти ефективніше розподіляти попит. Великі покупці не забирають значні партії продукції з роздрібних полиць, а оформлюють такі покупки окремо.

За словами представників Auchan, такий підхід має спростити логістику та зменшити ризик нестачі товарів на полицях для звичайних покупців.

Чи означають ліміти дефіцит продуктів

Попри появу обмежень, у Auchan заперечують, що рішення пов'язане з дефіцитом продукції.

Мережа пояснює нові правила саме необхідністю розділити роздрібні та оптові закупівлі. Тобто покупець, який приходить за продуктами для власного споживання, може придбати встановлену кількість у звичайному магазині, а більші партії мають оформлюватися через оптовий канал.

Для більшості сімей, які купують продукти у звичайних обсягах, нове правило не повинно суттєво вплинути на щоденні покупки. Найбільше воно стосується тих, хто регулярно бере великі партії товарів.

Що змінилося для покупців

Фактично покупцям варто враховувати ліміти під час формування великого замовлення. Якщо йдеться про кілька пачок крупи, пляшок олії чи банок консервів для домашнього використання, встановленого обсягу достатньо.

Якщо ж потрібно придбати більше шести одиниць одного товару, понад 6 кг вагового товару або більше шести десятків яєць, доведеться скористатися оптовим каналом Auchan.

Таким чином, нові правила не є забороною на великі закупівлі. Мережа просто розділяє роздрібні покупки та закупівлі великими партіями, щоб забезпечити наявність базових товарів у звичайних магазинах.

Що відбувається з цінами на продукти

Обмеження в Auchan з'явилися на тлі загальної уваги українців до вартості продуктів. Протягом 2026 року ціни на низку базових товарів змінювалися через витрати на логістику, енергоносії, виробництво та інші фактори.

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