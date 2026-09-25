Ощадбанк пояснив, коли і якою сумою можна користуватись у разі арешту пенсійних карт

Перехожі біля відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" може блокувати пенсійні банківські рахунки на основі судових арештів. У банку пояснили терміни обробки виконавчих проваджень щодо часткового зняття обмежень з карток, а також назвали доступну суму до використання у 2026 році.

Про це інформує видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію банку у соцмережі Facebook.

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Доступ до коштів арештованих рахунків в Ощадбанку

Як випливає з одного з повідомлень, клієнтка певний час не може отримати доступу до заблокованих коштів пенсійного рахунку через арешт. Після визначення картки як витратної виконавець надіслав згоду через автоматизовану систему виконавчих проваджень.

Згідно із нею, жінці надали право на використання коштів лімітованої суми, однак банк досі не дав такої можливості.

"Скільки днів може тривати "жива черга", щоб розблокували мій пенсійний рахунок, якщо судовий виконавець направив свою згоду через АСВП, і що про це говорить законодавець?", — йдеться у повідомленні.

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Термін розблокування пенсійних рахунків

В Ощадбанку повідомили, що в рамках законодавства всі постанови опрацьовуються у порядку їх надходження.

Розгляд постанов на визначення поточного рахунку відбувається автоматично і відбувається це, як правило, протягом одного робочого дня. Після цього клієнт отримає смс-повідомлення про можливість отримання коштів в касі банку. Водночас, у банку визнали, що термін може бути більш тривалим.

"Всі отримані виконавчі провадження опрацьовуються банком в порядку черги їх надходження. Зазвичай, опрацювання постанов відбувається протягом одного дня, але якщо таких проваджень велика кількість, то час опрацювання трохи більше. Напишіть, будь ласка, мені в особисті повідомлення ваше повне ПІБ та номер телефону. Перевіримо інформацію", — пояснили у банку.

Яку суму дозволять до зняття з арештованих карток

За інформацією банку, блокування рахунків пенсіонерів відбувається через те, що такі картки не мають спецстатусу. Через це необхідне окреме надходження від виконавчої служби постанови на розблокування частини коштів, як і для інших клієнтів.

Норми законодавства дозволяють до зняття суму у розмірі двох мінімальних зарплат.

У 2026 році розмір "мінімалки" становить 8 647 грн, тобто клієнт має право використовувати 17 294 грн із арештованого рахунку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти Ощадбанку можуть отримати призи за розрахунки від 500 грн. Йдеться про оплату товарів у мережі супермаркетів "АТБ". Власники карток магазину мають шанс отримати побутову техніку, гаджети, електроніку, подарунки від АТБ. Також дехто отримає головний приз у вигляді квартири.

Ще Новини.LIVE писали про те, як пенсіонерам підтвердити доходи в Ощадбанку у разі блокування рахунку через фінмоніторинг. Під перевірки можуть потрапляти пенсійні рахунки. Зокрема, у таких випадках просять надати довідку про отримання пенсійних виплат від ПФУ або про отримання допомоги від інших органів.