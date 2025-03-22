Ощадбанк арестовывает пенсии из-за отсутствия понятия социальный счет

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на арест социальных выплат и пенсий, несмотря на запрет на законодательном уровне блокировать соцсчета. В банке утверждают, что в их нормативно-правовых документах отсутствует такой термин, поэтому действуют в рамках закона.

Об этом говорится на официальной странице финучреждения в Facebook.

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Как отметила одна из клиенток, банк арестовал все средства на карте для социальных выплат. По ее словам, была предоставлена справка, что речь идет о социальном счете, и выписка за шесть месяцев, однако все равно блокировали все деньги.

"Арестовывают социальные счета... В какие сроки после поступления постановления будет снят арест? Банк предоставил справку, что это — социальный счет, и выписку за полгода, исполнитель тоже говорит, что почему банк не отказал в аресте?", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке объяснили, почему арестовывают соцсчета

В финучреждении отметили, что банк действует в рамках действующего законодательства Украины и нормативно-правовых документов, поэтому в случае поступления от исполнительной службы постановления на блокировку счета — выполняет его. В то же время, чтобы снять арест — финучреждение должно получить отдельное соответствующее постановление.

В банке признали, что такая бюрократическая процедура затягивает возможность доступа клиента к собственным средствам, однако финучреждение осуществляет обработку постановлений в рамках очереди.

Там объяснили, что блокировка произошла, поскольку на счет могут поступать как собственные средства, так и целевые (социальные/пенсионные/зарплата). Соответствующие счета не имеют специального статуса.

"Это означает, что на данный счет может накладываться арест. Как только в банк поступит постановление об определении текущего счета, банк его обработает и вы сможете снять в кассе часть средств (в размере не более 2-х минимальных заработных плат, до — 16 тыс. грн), — сообщил представитель банка.

Скриншот. Источник: Ощадбанк FB

Напомним, на днях в Ощадбанке объяснили, почему начисляют соцпомощь и пенсии гражданам дольше, чем в других банках. Процесс зависит от решения Министерства соцполитики.

Также мы писали, что Ощадбанк усовершенствовал свои цифровые услуги. Для более комфортного взаимодействия клиентов с финучреждением упростил процесс аутентификации в системе BANK ID.