Ощадбанк не спешит разблокировать арестованные счета — детали жалобы

Банковские карты. Фото: Unsplush

Клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на промедление с разблокировкой арестованного банковского счета. Исполнительная служба подала запрос в финучреждение месяц назад.

Об этом говорится в одной из жалоб на странице Ощадбанка в Facebook.

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Промедление с разблокировкой счета в Ощадбанке

Как значила одна из клиенток, ей госбанк заблокировал счет, по правилам, она имеет право пользоваться 14,2 тыс. гривен из арестованных средств. Исполнительная служба подала соответствующий запрос в банк месяц назад, однако от финучреждения нет реакции.

"Жду уже месяц разблокировки карты, исполнительная служба подала запрос еще 10.07 в поддержку Сбер — никто ничего не может сказать!", — говорится в жалобе.

Она отметила, что в банке ее снова послали в исполнительную службу, чтобы принести решение суда. При этом причину ареста счета не объяснили.

"У меня его нет, надо идти в суд, там еще куда-то пошлют. Ну его этот Ощад, пусть висит тот штраф (неизвестно за что). Не понимаю, чего Ощадбанк не дает ответа, где прозрачность действий?", — подчеркнула клиентка.

В Ощадбанке ответили на обращение, пообещав помочь путем личной переписки.

Жалоба. Источник: Ощадбанк

Как блокируют и списывают средства с должников в 2024 году

По украинскому законодательству, исполнитель в рамках осуществления исполнительного производства может арестовать средства и другие ценности должников, в том числе средства, находящиеся в кассах, банках, других финучреждениях.

В то же время, с 6 мая прошлого года действует норма пункта 10-2 раздела 13 "Заключительные и переходные положения", согласно которой в течение действия военного положения должники, средства которых арестованы, вправе совершать расходные операции с текущего счета на сумму в размере двух размеров минимальной зарплаты в месяц, установленной на 1 января календарного года. В 2024 году это — 14,2 тыс. гривен.

Для определения соответствующего текущего счета в банке должник должен обратиться в орган государственной исполнительной службы, к частному исполнителю, который арестовал средства с заявлением в бумажной форме или в электронной форме. После этого исполнитель в течение двух рабочих дней с даты получения заявления должен внести постановление об определении банковского счета для расходных операций и отправить в банк.

Что еще нужно знать

Напомним, Ощадбанк рекомендует клиентам обращаться в правоохранительные органы в связи с невыдачей денег из банкоматов и только после расследования обещает вернуть средства. Подобные случаи приобретают массовость.

Также мы писали, что военнослужащие жалуются на дискриминацию в Ощадбанке при предоставлении кредитов на установку солнечных электростанций (СЭС). Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.