Клиенты Ощадбанка имеют проблемы с арестованными счетами — что произошло

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного Ощадбанка" рассказывают, что банк по несколько недель может медлить со снятием ареста со счета. Несмотря на отсутствие доступа к деньгам, финучреждение продолжает списывать проценты за обслуживание.

Об этом говорится на странице банка в соцсети Facebook.

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Проблемы со снятием ареста со счетов в Ощадбанке

Как отмечается в одном из сообщений, исполнитель снял арест со средств клиентки более двух недель назад, однако банк так и не позволил получить доступ для пользования средствами с арестованных счетов.

Женщина также рассказала, что несмотря на то, что нет права пользоваться средствами из-за ареста, банк начисляет процент на кредитку.

Она попросила представителей банка помочь решить соответствующую проблему.

"Исполнитель снял арест почти две недели назад, но Ощад не снимает! При этом ничего конкретного сказать не могут! Перед этим просто проигнорировали заявление об определении текущего счета для снятия средств! А вот процент на кредитку начисляют! Это просто уже какое-то издевательство! Исполнитель сказал, что в банке должны снять арест на следующий день, а девушка на горячей линии говорит: "может сегодня, может завтра, а может через месяц". Это просто уже достало. Я с 24 декабря пытаюсь добиться своих денег!", — сообщила она.

Сотрудник главного офиса Ощадбанка попросил предоставить для проверки информацию о снятии ареста, в частности фамилию и идентификационный номер. После этого клиентка смогла получить соответствующее право. Почему происходило промедление с предоставлением доступа к средствам, в банке не объяснили.

Скриншот. Источник: Ощад в Facebook

Лимиты на пользование арестованными средствами в 2025 году

По законодательным нормам, гражданам предоставляется право снимать с арестованных счетов лимитированную сумму денег. Однако она не может превышать две минимальные заработные платы по состоянию на 1 января 2025 года.

Таким образом, должны предоставлять доступ только до 16 тыс. гривен (минимальная зарплата на начало года равна 8 тыс. гривен) после получения соответствующего документа от исполнителя. Снять арест банк должен в течение трех дней.

Напомним, в Ощадбанке рассказали, когда грозит высокая комиссия при оплате жилищно-коммунальных услуг. Также назвали варианты, как не переплачивать.

Также мы сообщали, что с клиентов Ощадбанка по действующим тарифам могут взимать комиссию при снятии наличных с зарплатных карт через банкомат. Известно, какой размер соответствующей комиссии.