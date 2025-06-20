Ощадбанк может блокировать пенсионные счета — известно, почему и как действовать

Арест пенсионных счетов — в Ощадбанке объяснили, как действовать
В государственном финучреждении "Ощадбанк" предусмотрена блокировка так называемых "пенсионных счетов". Представители банка дали объяснение, законны ли такие действия и как восстановить доступ к счетам.
Об этом сообщается на странице банка в соцсети Facebook.
Проблема потери доступа к пенсионным счетам в Ощадбанке
Как отмечается в сообщении клиентки, Ощадбанк заблокировал счет с пенсионными средствами. Гражданка обратилась за объяснением к финучреждению, законны ли подобные аресты счетов во время военного положения.
"Ваш банк, несмотря на запрет закона списывать в период военного положения с пенсионного счета средства и выполнять постановления об их аресте, списал всю сумму моей пенсии, а когда я, готовя жалобу в суд пришла с заявлением, чтобы выдали выписку за май-июнь о поступлении и списании средств, даже заявление у меня не принял...", — говорится в обращении.
Почему возможен арест 100% суммы пенсий и как снять блокировку
Представитель банка отреагировал на обращение клиентки, отметив, что пенсионные счета не являются счетами специального назначения. В связи с этим на них могут накладываться аресты, в соответствии с исполнительными производствами.
Банк может снять блокировку счета исключительно в случае поступления постановления на снятие ареста.
"Банк действует исключительно в рамках действующего законодательства, и ни в коем случае его не нарушает. Как сообщил ранее, при имеющемся постановлении на снятие ареста, счет будет разблокирован", — говорится в сообщении.
Согласно нормам законодательства, в случае ареста счета гражданам разрешается пользоваться средствами исключительно в пределах месячного лимита, установленного на 2025 год.
В случае поступления постановления в банк к использованию предоставляется денежная сумма, равная двум минимальным зарплатам.
По состоянию на начало 2025 года "минималка" составляет 8 тыс. гривен. Таким образом, лимитированная сумма не может превышать 16 тыс. гривен.
Ранее мы писали, что в Ощадбанке предупредили о трудностях в онлайн-процедуре актуализации данных в рамках требования Нацбанка. Проблемы возможны из-за того, что сервис в приложении доступен только в тестовом режиме.
Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка должны осуществить замену банковских карт до 1 июля этого года. Это нужно сделать тем, кто получит от банка соответствующее сообщение, однако желательно уточнить о такой необходимости в отделении банка.
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