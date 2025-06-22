Ощадбанк аннулирует часть карт — что надо знать о сроках действия

Банковские карты в руках. Фото: Ощадбанк в Facebook

В государственном финучреждении "Ощадбанк" предупредили о прекращении обслуживания части старых карт, пролонгирование срока действия которых неоднократно принимали во время военного положения. Известно, кому грозит аннулирование карт и что нужно сделать.

Об этом говорится в комментариях Ощадбанка на странице в соцсети Facebook.

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Что известно об аннулировании старых карт Ощадбанка

По данным государственного финучреждения, в конце июня 2025 года истечет срок действия банковских карт, который несколько лет продлевали во время войны для удобства клиентов. Аннулированию будут подлежать карты, срок действия которых истек до 24 февраля 2022 года.

Кроме того, финучреждение прекратит обслуживание платежных карт при следующих условиях:

на счетах отсутствуют какие-либо суммы средств;

по карточным счетам не происходили финансовые операции длительное время.

Как действовать владельцам старых карт

В банке подтвердили клиентам, которые пишут на странице финучреждения в Facebook о получении SMS о необходимости перевыпуска карт, о требовании личного визита в банковское отделение.

Гражданам, которые не хотят потерять доступ к счетам, желательно обратиться в отделения банка до 1 июля текущего года для получения новой карты.

При этом соответствующая услуга перевыпуска карт невозможна в дистанционном режиме.

В Ощадбанке добавили, что более точно узнать о необходимости замены карт можно через контакты финучреждения.

Для проверки соответствующей информации клиенты могут позвонить со своего финансового номера, привязанного к карте, по каналам связи финучреждения:

контакт-центр — 0-800-210-800;

веб-звонок на официальном портале Ощадбанка;

звонок, осуществленный через вайбер.

Ранее мы рассказывали, что некоторых клиентов Ощадбанка может ждать потеря доступа к пенсионным счетам. В финучреждении объяснили, законны ли аресты таких счетов в период военного положения.

Также сообщалось, какие проблемы могут возникнуть во время онлайн-процедуры по актуализации данных в Ощадбанке. Банк объяснил, что проблемы возможны из-за тестового варианта запуска соответствующей услуги.