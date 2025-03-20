В Украине обновилась стоимость алюминия — цены на цветные металлы в марте 2025 года

Алюминиевые заготовки. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сдача алюминия в пункты приема вторичного сырья — это рациональное и экологически ответственное решение. Переработка этого цветного металла позволяет снизить потребление природных ресурсов и уменьшить выбросы парниковых газов. К тому же цены на алюминий в последнее время постоянно растут.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 20 марта 2025 года.

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Украина в январе-феврале 2025 года увеличила потребление металлопродукции (проката и полуфабрикатов) на 50,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 556,7 тыс. т.

За два месяца импорт в страну составил 207,4 тыс. т, что на 21,1% больше, чем годом ранее. Доля импортных поставок на внутреннем рынке проката снизилась на 9,01%, составив 37,3%.

Импортная структура демонстрирует значительное преобладание плоского проката над сортовым — 82,55% против 14,42%. За аналогичный период 2024 года этот показатель также был высоким — 85,05% против 13,67%.

За два месяца украинские металлурги выпустили 957 тыс. тонн проката, что на 6,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экспорт составил 607,7 тыс. т, сократившись на 13,4%.

На внутренний рынок поставлено 349,3 тыс. т проката и полуфабрикатов, что на 75,7% больше чем год назад. В связи с ростом отгрузок на внутренний рынок доля экспорта в общем объеме производства снизилась до 63,5% против 77,9% в 2024 году.

В экспортных поставках увеличилась доля плоского проката — до 47,8% (годом ранее — 38,7%), а также сортового — до 19% (с 13,9%). В то же время доля полуфабрикатов снизилась с 47,5% до 33,2%. Основными рынками сбыта украинского металлопроката в начале 2025 года стали страны ЕС (73,8%), другие европейские государства (13,5%) и СНГ (7,7%).

Цены на алюминий в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия по состоянию на 20 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 50 до 95 грн;

Винницкая область — от 50 до 90 грн;

Волынская область — от 50 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 85 грн;

Житомирская область — от 45 до 80 грн;

Закарпатская область — от 40 до 70 грн;

Запорожская область — от 50 до 100 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 80 грн;

Кировоградская область — от 40 до 80 грн;

Львовская область — от 40 до 75 грн;

Николаевская область — от 40 до 75 грн;

Одесская область — от 45 до 90 грн;

Полтавская область — от 45 до 100 грн;

Ровенская область — от 40 до 80 грн;

Сумская область — от 50 до 85 грн;

Тернопольская область — от 50 до 85 грн;

Харьковская область — от 50 до 100 грн;

Хмельницкая область — от 40 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 50 до 75 грн;

Черниговская область — от 55 до 70 грн.

В пункты приема металлолома можно отнести не только алюминий, но и другие цветные металлы. Самым ценным среди них является медь. Ее стоимость в Украине неуклонно растет, что делает переработку меди особенно выгодной.

Кроме цветных металлов также принимают и изделия из черного металла. Хотя их цена ниже, они встречаются гораздо чаще, что позволяет накопить большие объемы и сдать их по более выгодным тарифам.