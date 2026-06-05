Как взыскать алименты с должника за границей: пошаговая инструкция для украинцев

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Долги могут "достать" даже за рубежом. Если вам задолжали алименты или материальное возмещение, есть механизм, который поможет взыскать средства даже за пределами Украины.

Как добиться выплат, если должник живет в другом государстве, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Какую силу имеет решение украинского суда за рубежом

Постановления, которые выносят украинские суды, не исполняются на территории других государств автоматически. Этому предшествует специальная процедура признания.

Иностранное государство должно согласиться, что решение украинского суда является законным. Только тогда может начаться процедура принудительного взыскания средств с должника — по правилам конкретной страны.

При этом повторно не будут проверять, справедлив ли приговор, кто был прав, а кто нет. Имеет значение лишь то, соответствуют ли документы требованиям международных договоров и национального законодательства.

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Что говорит закон

Чаще всего такой механизм применяют именно для взыскания алиментов. Например, ребенок живет в Украине с одним из родителей, а второй уехал в Польшу, Германию или другую страну и перестал платить алименты.

В соответствии со статьей 81 Закона Украины "О международном частном праве", в Украине могут признаваться и исполняться решения иностранных судов по гражданским, семейным, трудовым и хозяйственным спорам, а также отдельные решения по уголовным производствам о возмещении вреда.

Аналогичные механизмы действуют и для исполнения решений украинских судов за пределами страны.

Кроме того, статья 27 Конвенции ООН о правах ребенка возлагает на государства обязанность способствовать получению содержания ребенком даже тогда, когда родители проживают в разных странах.

Также для таких случаев действуют международные договоры о правовой помощи и Конвенция о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания от 23 ноября 2007 года.

Как взыскать алименты с должника за границей

Для этого необходимо выполнить несколько шагов:

Получить решение суда, которое уже вступило в законную силу; Выяснить, в какой стране проживает или работает должник; Проверить, имеет ли Украина с этим государством международное соглашение о правовой помощи; Подготовить необходимые документы:

заявление о признании и исполнении решения;

копию судебного решения;

документ о вступлении его в законную силу;

справку об исполнении решения в Украине, если она нужна;

официальный перевод документов на язык соответствующего государства.

Подайте документы через межрегиональное управление Министерства юстиции Украины или другой компетентный орган, определенный международным договором.

После признания решения начнется принудительное взыскание по правилам той страны, где находится должник.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что неуплата алиментов может иметь серьезные последствия для родителей. Сам факт долга не приведет к лишению родительских прав. Но это может произойти тогда, когда родители сознательно уклоняются от выполнения своих обязанностей, а изменить их поведение другими способами невозможно.

Также Новини.LIVE объясняли, при каких условиях украинцам могут отказать во временной помощи на детей. Основанием для этого может стать возобновление уплаты алиментов, совершеннолетие ребенка, усыновление или другие изменения семейных обстоятельств. О них надо своевременно уведомить Пенсионный фонд, иначе могут возникнуть проблемы с выплатами.