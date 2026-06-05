Як стягнути аліменти з боржника за кордоном: покрокова інструкція для українців

Жінка з дитиною, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Борги можуть"дістати" навіть за кордоном. Якщо вам заборгували аліменти чи матеріальне відшкодування, є механізм, який допоможе стягнути кошти навіть за межами України.

Як домогтися виплат, якщо боржник живе в іншій державі, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Яку силу має рішення українського суду за кордоном

Постанови, які виносять українські суди, не виконуються на території інших держав автоматично. Цьому передує спеціальна процедура визнання.

Іноземна держава має погодитись, що рішення українського суду є законним. Лише тоді може розпочатися процедура примусового стягнення коштів з боржника — за правилами конкретної країни.

При цьому повторно не перевірятимуть, чи справедливим є вирок, хто був правий, а хто ні. Має значення лише те, чи відповідають документи вимогам міжнародних договорів та національного законодавства.

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Що говорить закон

Найчастіше такий механізм застосовують саме для стягнення аліментів. Наприклад, дитина живе в Україні з одним із батьків, а другий виїхав до Польщі, Німеччини чи іншої країни та перестав платити аліменти.

Відповідно до статті 81 Закону України "Про міжнародне приватне право", в Україні можуть визнаватися та виконуватися рішення іноземних судів у цивільних, сімейних, трудових і господарських спорах, а також окремі рішення у кримінальних провадженнях щодо відшкодування шкоди.

Аналогічні механізми діють і для виконання рішень українських судів за межами країни.

Крім того, стаття 27 Конвенції ООН про права дитини покладає на держави обов'язок сприяти отриманню утримання дитиною навіть тоді, коли батьки проживають у різних країнах.

Також для таких випадків діють міжнародні договори про правову допомогу та Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання від 23 листопада 2007 року.

Як стягнути аліменти з боржника за кордоном

Для цього необхідно виконати кілька кроків:

Отримати рішення суду, яке вже набрало законної сили; З’ясувати, у якій країні проживає або працює боржник; Перевірити, чи має Україна з цією державою міжнародну угоду про правову допомогу; Підготувати необхідні документи:

заяву про визнання та виконання рішення;

копію судового рішення;

документ про набрання ним законної сили;

довідку про виконання рішення в Україні, якщо вона потрібна;

офіційний переклад документів мовою відповідної держави.

Подайте документи через міжрегіональне управління Міністерства юстиції України або інший компетентний орган, визначений міжнародним договором.

Після визнання рішення розпочнеться примусове стягнення за правилами тієї країни, де перебуває боржник.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що несплата аліментів може мати серйозні наслідки для батьків. Сам факт боргу не призведе до позбавлення батьківських прав. Але це може статися тоді, коли батьки свідомо ухиляються від виконання своїх обов’язків, а змінити їхню поведінку іншими способами неможливо.

Також Новини.LIVE пояснювали, за яких умов українцям можуть відмовити у тимчасовій допомозі на дітей. Підставою для цього може стати відновлення сплати аліментів, повноліття дитини, усиновлення або інші зміни сімейних обставин. Про них треба своєчасно повідомити Пенсійний фонд, інакше можуть виникнути проблеми з виплатами.



