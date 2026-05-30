Главная Финансы Алименты после 18 лет: когда родители должны выплачивать детям

Алименты после 18 лет: когда родители должны выплачивать детям

Дата публикации 30 мая 2026 15:25
Алименты детям с инвалидностью: как долго родителям надо выплачивать деньги
Мужчина держит ребенка на руках, банковская карта, отделение банка. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Ребенок с инвалидностью нуждается в заботе родителей больше обычного ребенка, поскольку из-за физических ограничений, ему трудно обеспечивать себе необходимые условия для жизни. Поэтому родители обязаны содержать такого ребенка даже после того, как ему исполнится 18 лет. Алименты на содержание ребенка с инвалидностью регулируются Семейным кодексом.

Об этом сообщает Новини LIVE со ссылкой на Сумское межрегиональное управление Министерства юстиции.

Условия назначения алиментов для ребенка с инвалидностью

В соответствии с законодательством, родители содержат совершеннолетнего ребенка, если он является нетрудоспособным из-за инвалидности и нуждается в помощи, а у родителей есть возможность его обеспечить. Оформление алиментов происходит несколькими способами:

  • родители договорились о выплатах добровольно;
  • через нотариально удостоверенный договор об уплате алиментов;
  • в судебном порядке.

Также право на материальное содержание могут предоставить одному из родителей, кто постоянно проживает с ребенком с инвалидностью и ухаживает за ним. В таком случае другой супруг сможет оказывать финансовую поддержку. Это право сохраняется в течение всего времени совместного проживания с ребенком и ухода за ним. При этом уровень доходов того из родителей, кто осуществляет уход, не влияет на возможность выплат.

Размер алиментов

Определяет суд. Выплаты могут быть двух видов:

  • доля от дохода плательщика;
  • твердая денежная сумма.

При рассмотрении дела суд учитывает:

  • состояние здоровья и материальное положение ребенка;
  • финансовое состояние плательщика алиментов;
  • наличие других иждивенцев;
  • имущество, средства и имущественные права плательщика;
  • значительные расходы плательщика, если не подтвержден источник происхождения средств.

В ведомстве также отметили, что выплата алиментов для ребенка с инвалидностью — это важный механизм, который помогает ребенку получить надлежащие условия жизни, лечения и соцподдержки.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине появится базовая социальная помощь для некоторых граждан. Размер выплат будут устанавливать ежегодно. Известно, кто сможет получать выплаты.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые украинцы дважды получили по 1 500 гривен от государства. Предупреждение о необходимости вернуть средства люди не получили. При этом их соцкарты в банках были заблокированы.

алименты лицо с инвалидностью денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
