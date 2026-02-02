Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Проблеми з актуалізацією даних у ПриватБанку — що пропонують клієнтам

Проблеми з актуалізацією даних у ПриватБанку — що пропонують клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 07:01
Проблеми з актуалізацією даних у ПриватБанку — як можна вирішити
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнтам державного ПриватБанку у 2026 році продовжують надходити повідомлення про оновлення даних. Іноді з проходженням цієї процедури можуть виникнути певні труднощі. 

Про це написав один із клієнтів банку на порталі Мінфін у розділі, де можна лишати відгуки про роботу банків.

Реклама
Читайте також:

Що сталося

Чоловік розповів, що нещодавно отримав від ПриватБанку вимогу актуалізувати дані. Та зробити це виявилося не так просто.

"Декілька разів намагався, все марно, то у них критична помилка, то у них паспорт чомусь став фальшивий, по якому відкривались картки і рахунки багато років", — йдеться у повідомленні.

Клієнт зауважив, що намагався актуалізувати дані різніми способами: з телефону, з комп'ютера.

"Відділення, нажаль, працюють хвилин 15 на день і звісно там черги і оновити дані у відділенні неможливо", — написав він. 

Актуалізація даних у ПриватБанку

На сайті банку вказується, що актуалізувати дані клієнти можуть як у застосунку або вебверсії "Приват24", так і у банківському відділенні. В останньому випадку на допомогу прийде менеджер, який підкаже, як правильно оновити інформацію.

Однак у відділення треба йти:

  • з паспортом громадянина;
  • з ідентифікаційним кодом.

Працівники банку також допоможуть заповнити та підписати необхідної анкети.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк скасував тарифи на доставку карт. Цей сервіс буде безплатним для клієнтів увесь 2026 рік. Також писали про нову послугу у ПриватБанку. Так, людям, які оплачували товар чи послугу, дозволили надсилати запити іншим учасникам, що вони повернули частину коштів. 

ПриватБанк банки Приват24 банківські карти банк
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації