Проблеми з актуалізацією даних у ПриватБанку — як можна вирішити

Клієнтам державного ПриватБанку у 2026 році продовжують надходити повідомлення про оновлення даних. Іноді з проходженням цієї процедури можуть виникнути певні труднощі.

Про це написав один із клієнтів банку на порталі Мінфін у розділі, де можна лишати відгуки про роботу банків.

Що сталося

Чоловік розповів, що нещодавно отримав від ПриватБанку вимогу актуалізувати дані. Та зробити це виявилося не так просто.

"Декілька разів намагався, все марно, то у них критична помилка, то у них паспорт чомусь став фальшивий, по якому відкривались картки і рахунки багато років", — йдеться у повідомленні.

Клієнт зауважив, що намагався актуалізувати дані різніми способами: з телефону, з комп'ютера.

"Відділення, нажаль, працюють хвилин 15 на день і звісно там черги і оновити дані у відділенні неможливо", — написав він.

Актуалізація даних у ПриватБанку

На сайті банку вказується, що актуалізувати дані клієнти можуть як у застосунку або вебверсії "Приват24", так і у банківському відділенні. В останньому випадку на допомогу прийде менеджер, який підкаже, як правильно оновити інформацію.

Однак у відділення треба йти:

з паспортом громадянина;

з ідентифікаційним кодом.

Працівники банку також допоможуть заповнити та підписати необхідної анкети.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк скасував тарифи на доставку карт. Цей сервіс буде безплатним для клієнтів увесь 2026 рік. Також писали про нову послугу у ПриватБанку. Так, людям, які оплачували товар чи послугу, дозволили надсилати запити іншим учасникам, що вони повернули частину коштів.