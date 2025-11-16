Ощадбанк просит обновить данные — как требование зависит от степени риска

Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" объяснили, с какой периодичностью клиенты должны проходить актуализацию данных для продолжения пользования всеми услугами. Также уточнили, почему некоторым приходится осуществлять соответствующую процедуру чаще других.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию финучреждения.

Потребность в регулярном обновлении данных в Ощадбанке

По информации Ощадбанка, клиенты могут получать сообщения с требованием обновить данные с разной периодичностью. Предоставить актуальную информацию, даже если она не успела претерпеть изменений, необходимо ввиду степени риска для деловых отношений.

Просьба регулярного обновления персональной информации продиктована нормами для украинского банковского рынка во время войны. Это происходит в соответствии с законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Стабильного подхода для всех клиентов в вопросе предоставления свежих данных нет, ведь банк автоматически определяет степень риска. А именно:

Высокий уровень риска — потребует предоставления актуальных сведений раз в год. В случае среднего уровня риска для деловых отношений — раз в три года. Если подозрений относительно рисков нет — не ранее, чем через пять лет.

Правила актуализации данных в банке

Как уточняют в финучреждении, клиентам приходит уведомление о необходимости обновить данные за 30 дней до конечного срока, отведенного на прохождение соответствующей процедуры.

Если гражданин обнаружил оповещение в мобильном приложении/веб-версии "Ощад/24" с просьбой актуализировать данные, это можно сделать как дистанционно, так и обратившись в банковское отделение.

В частности, в случае прохождения обновления информации онлайн, то необходимо:

нажать на полученное сообщение от Ощада;

выбрать опцию "Еще";

зайти в свой профиль;

проверить ранее поданную информацию;

в случае изменений — добавить необходимые данные.

