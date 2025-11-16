Відео
Відео

Актуалізація в Ощадбанку — хто зобов'язаний проходити частіше

Дата публікації: 16 листопада 2025 06:01
Оновлено: 15:08
Ощадбанк просить оновити дані — як вимога залежить від ступеня ризику
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили, з якою періодичністю клієнти мають проходити актуалізацію даних для продовження користування усіма послугами. Також уточнили, чому декому доводиться здійснювати відповідну процедуру частіше за інших. 

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію фінустанови.

Читайте також:

Потреба в регулярному оновленні даних в Ощадбанку

За інформацією Ощадбанку, клієнти можуть отримувати повідомлення з вимогою оновити дані з різною періодичністю. Надати актуальну інформацію, навіть якщо вона не встигла зазнати змін, необхідно з огляду на ступінь ризику для ділових відносин.

Прохання регулярного оновлення персональної інформації продиктоване нормами для українського банківського ринку під час війни. Це відбувається відповідно до закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". 

Сталого підходу для всіх клієнтів у питанні надання свіжих даних немає, адже банк автоматично визначає ступінь ризику. А саме:

  1. Високий рівень ризику — вимагатиме надання актуальних відомостей раз у рік.
  2. У разі середнього рівня ризику для ділових відносин — раз у три роки.
  3. Якщо підозр щодо ризиків немає — не раніше, ніж через пʼять років.

Правила актуалізації даних у банку

Як уточнюють у фінустанові, клієнтам надходить повідомлення про необхідність оновити дані за 30 днів до кінцевого терміну, відведеного на проходження відповідної процедури.

Якщо громадянин виявив сповіщення у мобільному застосунку/вебверсі "Ощад/24" з проханням актуалізувати дані, це можна зробити як дистанційно, так і звернувшись у банківське відділення. 

Зокрема, у разі проходження оновлення інформації онлайн, то необхідно:

  • натиснути на отримане повідомлення від Ощаду;
  • обрати опцію "Ще";
  • зайти у свій профіль;
  • перевірити раніше подану інформацію;
  • у разі змін — додати необхідні дані.

Раніше ми писали, які існують проблеми зі зняттям валютних депозитів в Ощадбанку. Клієнти розповідають, що забрати всю суму в доларах за один раз не вдасться.  

Також ми повідомляли, що в Ощадбанку не передбачена процедура дистанційного закриття рахунків. Це можливо тільки в тому відділенні, де видали карту, але є нюанс. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
