Клиенты ПриватБанка должны актуализировать данные — какие требования к фото и документам

Актуализация в ПриватБанке — требования к фото и документам
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанка" обязаны периодически актуализировать персональные данные для дальнейшего пользования услугами. Представители банка объяснили, какие действуют требования к фото и документам при осуществлении соответствующей процедуры.
Об этом говорится на странице государственного банка соцсети Facebook.
Требования к документам во время актуализации данных в ПриватБанке
С просьбой объяснить, какие действуют правила относительно представленных фотографий и документов при обновлении информации, обращаются в банк клиенты на странице в соцсети. Система отказывается принимать некоторые из них.
"Я звонил в банк, по актуализации данных, что я неправильно там сделал? Мне работник сказала, что нечеткая фотография и нечеткая печать на странице 5...", — говорится в одном из обращений.
Представитель ПриватБанка пояснил, что в случае неуспешных попыток при осуществлении процедуры актуализации в приложении Приват24 разрешается проходить ее повторно уже с учетом замечаний, на которые должна указать система.
Относительно ключевых требований к фото и информации в документах — они должны быть четкими и исчерпывающими.
"Актуализацию данных проходят абсолютно все клиенты, ведь это требования действующего законодательства и постановлений регулятора. Чтобы пройти актуализацию в онлайн режиме достаточно ее еще раз повторить, только учесть предыдущие замечания: фото должны быть четкими и содержать всю информацию. В случае сложностей, вы также можете обратиться в отделение банка, специалисты с радостью помогут в решении вопроса", — отмечают в банке.
В частности, клиенты должны добавить фотографии документов, подтверждающих личность и актуальность данных. Обычно это может быть паспорт и идентификационный код.
Требование по обновлению данных в банке предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Каждый банк обязан проверять информацию о клиентах.
Периодичность ее проведения для каждого клиента определяется индивидуально в зависимости от уровня угроз, минимально — один раз в пять лет.
Как дистанционно обновить данные в Приват24
Клиенты могут обновить анкетные данные онлайн через "Приват24", сделав несколько шагов. Там необходимо:
- выбрать пункт "Актуализировать информацию";
- указать отсутствуют ли связи с Россией и Беларусью;
- подтвердить операцию через ПИН-код карты;
- внести личные данные;
- добавить документы (в частности через "Дію");
- сфотографировать документ, если операция не через "Дію";
- внести адрес регистрации/актуальное место жительства;
- указать социальный статус.
После появления отметки "Документы получены на проверку" необходимо будет подписать сформированные документы.
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Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть карты с дополнительными преимуществами и возможностями, которые доступны через приложение. Обслуживание при некоторых условиях может быть бесплатным.
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