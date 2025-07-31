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Главная Финансы Актуализация в ПриватБанке — требования к фото и документам

Актуализация в ПриватБанке — требования к фото и документам

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 07:01
Клиенты ПриватБанка должны актуализировать данные — какие требования к фото и документам
Банковская карта и компьютер. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанка" обязаны периодически актуализировать персональные данные для дальнейшего пользования услугами. Представители банка объяснили, какие действуют требования к фото и документам при осуществлении соответствующей процедуры.

Об этом говорится на странице государственного банка соцсети Facebook.

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Требования к документам во время актуализации данных в ПриватБанке

С просьбой объяснить, какие действуют правила относительно представленных фотографий и документов при обновлении информации, обращаются в банк клиенты на странице в соцсети. Система отказывается принимать некоторые из них.

"Я звонил в банк, по актуализации данных, что я неправильно там сделал? Мне работник сказала, что нечеткая фотография и нечеткая печать на странице 5...", — говорится в одном из обращений.

Представитель ПриватБанка пояснил, что в случае неуспешных попыток при осуществлении процедуры актуализации в приложении Приват24 разрешается проходить ее повторно уже с учетом замечаний, на которые должна указать система.

Относительно ключевых требований к фото и информации в документах — они должны быть четкими и исчерпывающими.

"Актуализацию данных проходят абсолютно все клиенты, ведь это требования действующего законодательства и постановлений регулятора. Чтобы пройти актуализацию в онлайн режиме достаточно ее еще раз повторить, только учесть предыдущие замечания: фото должны быть четкими и содержать всю информацию. В случае сложностей, вы также можете обратиться в отделение банка, специалисты с радостью помогут в решении вопроса", — отмечают в банке.

В частности, клиенты должны добавить фотографии документов, подтверждающих личность и актуальность данных. Обычно это может быть паспорт и идентификационный код.

Требование по обновлению данных в банке предусмотрено законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Каждый банк обязан проверять информацию о клиентах.

Периодичность ее проведения для каждого клиента определяется индивидуально в зависимости от уровня угроз, минимально — один раз в пять лет.

Как дистанционно обновить данные в Приват24

Клиенты могут обновить анкетные данные онлайн через "Приват24", сделав несколько шагов. Там необходимо:

  • выбрать пункт "Актуализировать информацию";
  • указать отсутствуют ли связи с Россией и Беларусью;
  • подтвердить операцию через ПИН-код карты;
  • внести личные данные;
  • добавить документы (в частности через "Дію");
  • сфотографировать документ, если операция не через "Дію";
  • внести адрес регистрации/актуальное место жительства;
  • указать социальный статус.

После появления отметки "Документы получены на проверку" необходимо будет подписать сформированные документы.

Ранее мы писали, что у ПриватБанка есть проблемы с лизинговой программой. Клиенты рассказали, что в сервисном центре могут отказать в переоформлении транспорта.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке есть карты с дополнительными преимуществами и возможностями, которые доступны через приложение. Обслуживание при некоторых условиях может быть бесплатным.

ПриватБанк банки Приват24 банковские карты личные данные
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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