Ощадбанк просить оновити дані: як пенсіонерам подати онлайн

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" повинні щонайменше раз на п'ять років заповнювати анкету актуальними персональними даними для збереження права на повноцінне обслуговування. Зокрема, оновити відомості громадяни похилого віку можуть без необхідності відвідування банківського відділення.

Навіщо Ощадбанк просить оновити дані у 2026 році

За даними фінустанови, громадяни мають подавати актуальні відомості для опрацювання відповідно до загальних вимог на банківському ринку, передбачених законом "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Необхідність оновлення інформації для кожного клієнта є індивідуальною, з огляду на ступінь ризику ділових відносин. Відповідна вимога для деяких клієнтів може надходити частіше за інших, однак максимально — не більше одного разу за рік.

Передбачається наступна регулярність здійснення процедури актуалізації даних:

Високий ризик для ділових відносин — один раз протягом року; Середній ризик для ділових відносин — один раз за три роки; Відсутність підозр для ділових відносин — один раз упродовж пʼяти років.

Як пояснюють у фінустанові, банк зобов’язаний вживати заходів для здійснення належної перевірки й забезпечення актуальності отриманих та наявних документів, а також даних про клієнтів на основі поданих ними офіційних документів.

Зокрема, в анкеті слід зазначити місце реєстрації, актуальну адресу проживання, розмір щомісячних доходів.

Правила оновлення даних в Ощадбанку

Вимога оновити дані стосується всіх клієнтів банку, незалежно від вікової категорії. Це можна зробити особисто, прибувши у відділення банку з документами. Також можна подати нову інформацію дистанційно через мобільний застосунок або веббанкінг "Ощад/24". Останній варіант найбільш зручний для маломобільних громадян та осіб похилого віку.

За інформацію банку, у разі виникнення необхідності актуалізувати дані фінустанова надішле відповідне попередження за 30 днів до дедлайну.

Щоб внести персональну інформацію, необхідно мати встановлений банківський застосунок. У ньому необхідно виконати кілька кроків:

відкрити повідомлення від банку щодо вимоги актуалізації даних;

зайти у розділ "Ще";

відкрити власний профіль;

перечитати подану раніше інформацію;

підтвердити, якщо не зазнала змін, або внести доповнення.

Громадянам, яким надійде сповіщення у мобільному застосунку чи вебверсії "Ощад/24" не можна ігнорувати відповідну процедуру, інакше можна втратити доступ до рахунку.

