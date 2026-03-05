Актуалізація даних у березні в Ощадбанку — кому необхідна з пенсіонерів

Чоловік та жінка, картка. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У березні 2026 року деякі клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" мають пройти процедуру актуалізації даних. Зокрема, така вимога поширюється на громадян, які отримують пенсії на картки цього банку.

Про відповідну процедуру розповідають Новини.LIVE

Що треба знати про актуалізацію даних в Ощадбанку

Згідно з вимогою Національного банку України (НБУ), клієнти банків зобов'язані оновлювати персональні дані для доступу до всіх сервісів банку.

Зокрема, у березні 2026 року відповідну вимогу мають виконати всі клієнти, які отримають відповідне прохання у мобільному застосунку "Ощад/24".

Як правило, банк надсилає повідомлення за 30 днів до появи такої необхідності. Періодичність оновлення даних встановлюють індивідуально, не рідше одного разу на п’ять років.

У банку зауважили, що актуалізація інформації є стандартною процедурою оновлення даних. Вона необхідна для того, щоб в майбутньому у клієнтів не виникало проблем під час здійснення платежів різного характеру, а також, щоб не було запитань до клієнтів щодо сум операцій. Така вимога необхідна і в разі зміни даних.

Хто з пенсіонерів має пройти актуалізацію в Ощаді

Зокрема, необідна вимога стосується також клієнтів пенсійного віку. Такій категорії громадян за необхідності регулярно надсилають повідомлення з проханням оновити персональну інформацію. Потребу в цьому банк сам визначає з огляду на ступінь ризику співпраці з клієнтом.

Так, у березні у декого у застосунку може виникнути анкета зі списком запитань, яку потрібно буде заповнити оновленою інформацією. Зокрема, банк може запитати місце реєстрації, фактичну адресу проживання, а також зазначити доходи.

На процедуру оновлення даних відводиться місяць. Однак, якщо це не зробити вчасно, то може бути обмежено доступ до послуг банку.

Правила актуалізації інформації

Зокрема, актуалізувати інформацію клієнти можуть дистанційно. Для цього необхідно зробити кілька кроків у застосунку. А саме:

натиснувши на повідомлення з проханням актуалізувати дані;

у пункті "Ще" обрати свій профіль;

ознайомитися з раніше зазначеними даними;

підтвердити або додати нову інформацію, якщо змінилась.

Водночас, якщо у громадянина змінились паспортні дані, то необхідно буде особисто прибути у відділення банку та надати документи для оновлення.

У відділення можна звернутися як у порядку живої черги, так і за попереднім записом.

