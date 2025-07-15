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Главная Финансы Актуализация данных в Ощадбанке — кто и когда должен пройти

Актуализация данных в Ощадбанке — кто и когда должен пройти

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 06:01
Клиенты Ощадбанка должны обновить данные — какие действуют правила в 2025 году
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" должны регулярно обновлять персональные данные, чтобы не потерять доступ к услугам. В финучреждении объяснили, кому и когда именно присылают соответствующее требование в 2025 году.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка в Facebook.

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Когда клиенты Ощадбанка должны обновлять данные в 2025 году

Как отмечают в финучреждении, согласно правилам Национального банка Украины (НБУ), для клиентов банков установлено требование по обновлению персональной информации. Его проводят в соответствии с действующим законом "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Частота просьбы о предоставлении сведений привязана к степени риска деловых отношений с гражданами. В связи с этим, некоторым может поступать требование о подаче актуальной информации чаще, но не больше, чем раз в год. А именно:

  • риск деловых отношений с клиентом высокий — один раз в год;
  • риск деловых отношений средний — один раз в три года;
  • подозрения отсутствуют — один раз в пять лет.

Согласно правилам, граждане, которым поступит соответствующая просьба в мобильное приложение или веб-версию "Ощад/24", должны пройти соответствующую процедуру.

"...банк обязан принимать меры для надлежащей проверки и обеспечивать актуальность полученных и имеющихся документов, а также информации о клиенте на основании предоставленных им официальных документов или их копий", — говорится в пояснении.

Клиенты получают уведомления о требовании подать информацию за 30 дней до возникновения такой необходимости.

Как пройти процедуру актуализации информации

Граждане могут актуализировать сведения в отделении банка или дистанционно. В частности, в "Ощад24" необходимо:

  • открыть сообщение о необходимости обновить данные;
  • найти пункт "Еще";
  • выбрать свой профиль;
  • перечитать свою информацию, поданную ранее;
  • подтвердить или добавить в случае появления изменений.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка, которые попали в руки мошенников через фишинговые сайты или через другие способы, должны обращаться в киберполицию. Там привели необходимые контакты.

Также сообщали о зарплатах в Ощадбанке. В частности, главе финучреждения выплачивают по 1 млн грн и премию в 4,2 млн грн (без уплаты налогов).

Ощадбанк банки банковские карты личные данные банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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