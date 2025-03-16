В Ощадбанке объяснили, как и когда необходимо обновлять анкетные данные

Актуализация данных в Ощадбанке — как часто надо проходить
Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" необходимо выполнить требование регулятора по обновлению персональной информации для продолжения возможности пользоваться услугами банка. Требование актуализировать данные должны выполнить все граждане, которым придет в мобильное приложение соответствующее сообщение.
Об этом говорится в материалах госбанка.
Подробнее о требовании по обновлению данных в Ощадбанке
Как отмечается, необходимость актуализации данных со стороны клиентов является требованием Национального банка Украины (НБУ). В связи с этим финучреждения должны время от времени запрашивать у клиентов необходимую для себя информацию.
Сейчас соответствующий механизм максимально упрощен благодаря добавленной опции по "обновлению данных" в приложении "Мобильный Ощад". Это позволит не посещать банковские отделения ради необходимости актуализации данных.
Так, в случае необходимости Ощадбанк будет отправлять клиентам сообщение в приложение за 30 дней до требования в обновлении данных. Такое оповещение возникнет при входе в приложение, где будет содержаться просьба об уточнении информации о себе.
"Период обновления информации для каждого клиента устанавливают индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга от 19.05.2020 №65, но не реже чем раз в пять лет", — говорится на портале.
Как правильно актуализировать данные о себе
С целью дистанционной актуализации информации граждане должны будут сделать следующее:
- нажать на такое сообщение;
- в разделе "Еще" перейти в свой профиль;
- перечитать поданную ранее собственную информацию;
- подтвердить в случае, если данные не изменились.
Далее сообщение с требованием обновления персональной информации исчезнет.
В случае, если данные изменились, надо внести в анкете информацию о себе и сохранить. Таким образом, сейчас дистанционный процесс актуализации данных — максимально простой и понятный.
"Даже если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их силы и обновить вашу информацию в анкете-опроснике, в том числе максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц", — добавили в Ощадбанке.
Ранее мы писали, что некоторые клиенты жалуются на блокировку карт без каких-либо объяснений. Ограничения в доступе к собственным средствам могут длиться месяцы.
Также в Ощадбанке для клиентов ввели новые возможности в осуществлении расчетов. Так, пользователи Android в приложении теперь могут токенизировать карту, добавив в Google Wallet.
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