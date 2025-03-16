В Ощадбанке объяснили, как и когда необходимо обновлять анкетные данные

Человек держит телефон в руке. Фото: Freepik

Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" необходимо выполнить требование регулятора по обновлению персональной информации для продолжения возможности пользоваться услугами банка. Требование актуализировать данные должны выполнить все граждане, которым придет в мобильное приложение соответствующее сообщение.

Об этом говорится в материалах госбанка.

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Подробнее о требовании по обновлению данных в Ощадбанке

Как отмечается, необходимость актуализации данных со стороны клиентов является требованием Национального банка Украины (НБУ). В связи с этим финучреждения должны время от времени запрашивать у клиентов необходимую для себя информацию.

Сейчас соответствующий механизм максимально упрощен благодаря добавленной опции по "обновлению данных" в приложении "Мобильный Ощад". Это позволит не посещать банковские отделения ради необходимости актуализации данных.

Так, в случае необходимости Ощадбанк будет отправлять клиентам сообщение в приложение за 30 дней до требования в обновлении данных. Такое оповещение возникнет при входе в приложение, где будет содержаться просьба об уточнении информации о себе.

"Период обновления информации для каждого клиента устанавливают индивидуально по совокупности факторов, определенных постановлением НБУ Об утверждении Положения об осуществлении банками финансового мониторинга от 19.05.2020 №65, но не реже чем раз в пять лет", — говорится на портале.

Как правильно актуализировать данные о себе

С целью дистанционной актуализации информации граждане должны будут сделать следующее:

нажать на такое сообщение;

в разделе "Еще" перейти в свой профиль;

перечитать поданную ранее собственную информацию;

подтвердить в случае, если данные не изменились.

Далее сообщение с требованием обновления персональной информации исчезнет.

В случае, если данные изменились, надо внести в анкете информацию о себе и сохранить. Таким образом, сейчас дистанционный процесс актуализации данных — максимально простой и понятный.

"Даже если ваши идентификационные данные не изменились, банк все равно должен получить документальное подтверждение их силы и обновить вашу информацию в анкете-опроснике, в том числе максимальный объем финансовых операций (поступлений) в месяц", — добавили в Ощадбанке.

Ранее мы писали, что некоторые клиенты жалуются на блокировку карт без каких-либо объяснений. Ограничения в доступе к собственным средствам могут длиться месяцы.

Также в Ощадбанке для клиентов ввели новые возможности в осуществлении расчетов. Так, пользователи Android в приложении теперь могут токенизировать карту, добавив в Google Wallet.