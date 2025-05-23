Нафтогаз назвал правила актуализации данных клиентов — что надо знать

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обязаны следить за актуализацией данных. Украинским потребителям дали рекомендации, кому нужна и как правильно пройти соответствующую процедуру.

Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.

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Правила актуализации данных

"Актуализация данных не является простой формальностью. Это ваш ключ к безопасности и удобству обслуживания в нашей компании", — отмечается в сообщении.

Как поясняют в компании, клиенты должны следить за собственными данными, поэтому при наличии определенных изменений нужно обновить информацию в системе ГК "Нафтогаз Украины". Для этого необходимо:

перейти на портал gas.ua в раздел "Актуализация данных";

- пройти идентификацию, указать номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца;

- верифицироваться, введя номер телефона;

- ввести полученный СМС-код или три последние цифры номера, с которого поступит звонок.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

заполнить заявку в любой из этих вариантов:

- через портал госуслуг "Дія";

- через ID.GOV.UA;

- самостоятельно на сайте.

сформировать файл заявки и подписать одним из способов: Дія.Підпис, КЭП или собственноручно (необходимо распечатать, подписать, отсканировать и загрузить заявление на сайт);

отправить заявку и необходимые документы, дождаться подтверждения успешной актуализации.

Зачем необходимо обновление данных

Как пояснили в Нафтогазе, для граждан актуальность данных важна по пяти главным причинам. Соответствующая процедура необходима для:

избежания в будущем недоразумений с документами;

получения свежей информации по лицевому счету;

обеспечения правильных начислений за потребленный ресурс;

получения быстрого доступа к онлайн-услугам и возможности передавать данные счетчика;

наличие корректного и своевременного информирования.

"Обновление данных в ГК "Нафтогаз Украины" нужно, чтобы вы имели бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и получали актуальные сообщения по вашему лицевому счету", — говорится в сообщении.

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