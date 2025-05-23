Нафтогаз назвал правила актуализации данных клиентов — что надо знать

Актуализация данных в Нафтогазе — кому нужна и как пройти
Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обязаны следить за актуализацией данных. Украинским потребителям дали рекомендации, кому нужна и как правильно пройти соответствующую процедуру.
Об этом говорится на официальной странице ГК "Нафтогаз Украины" в соцсети Facebook.
Правила актуализации данных
"Актуализация данных не является простой формальностью. Это ваш ключ к безопасности и удобству обслуживания в нашей компании", — отмечается в сообщении.
Как поясняют в компании, клиенты должны следить за собственными данными, поэтому при наличии определенных изменений нужно обновить информацию в системе ГК "Нафтогаз Украины". Для этого необходимо:
- перейти на портал gas.ua в раздел "Актуализация данных";
- пройти идентификацию, указать номер лицевого счета и первые три буквы фамилии владельца;
- верифицироваться, введя номер телефона;
- ввести полученный СМС-код или три последние цифры номера, с которого поступит звонок.
- заполнить заявку в любой из этих вариантов:
- через портал госуслуг "Дія";
- через ID.GOV.UA;
- самостоятельно на сайте.
- сформировать файл заявки и подписать одним из способов: Дія.Підпис, КЭП или собственноручно (необходимо распечатать, подписать, отсканировать и загрузить заявление на сайт);
- отправить заявку и необходимые документы, дождаться подтверждения успешной актуализации.
Зачем необходимо обновление данных
Как пояснили в Нафтогазе, для граждан актуальность данных важна по пяти главным причинам. Соответствующая процедура необходима для:
- избежания в будущем недоразумений с документами;
- получения свежей информации по лицевому счету;
- обеспечения правильных начислений за потребленный ресурс;
- получения быстрого доступа к онлайн-услугам и возможности передавать данные счетчика;
- наличие корректного и своевременного информирования.
"Обновление данных в ГК "Нафтогаз Украины" нужно, чтобы вы имели бесперебойный доступ к онлайн-сервисам и получали актуальные сообщения по вашему лицевому счету", — говорится в сообщении.
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