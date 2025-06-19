Нафтогаз предупредил, кому из клиентов необходимо актуализировать данные

Актуализация данных клиентов Нафтогаза — кому необходима
Украинские потребители природного газа обязаны обновлять личную информацию в случае изменений, что позволит избежать различных проблем в расчетах в будущем. В ГК "Нафтогаз Украины" объяснили, когда именно необходима актуализация данных.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.
Зачем Нафтогазу нужна актуализация данных клиентов
Как рассказали в газоснабжающей компании, требование по актуализации данных не является формальностью, ведь речь идет об основе для обеспечения предоставления качественных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия с клиентами.
"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — говорится в сообщении.
Пройти соответствующее требование необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать:
- некорректных начислений за потребленный природный газ;
- любых проблем с документами;
- непоступления актуальных данных по лицевому счету;
- затрудненного доступа к онлайн-услугам и невозможности передачи данных приборов учета;
- некорректного информирования.
В каких случаях необходимо обязательно обновлять данные
Клиентам объяснили, в каких именно случаях возникает потребность внести корректные данные. Среди ключевых причин необходимости актуализации сведений:
- изменение фамилии клиента;
- если был изменен номер телефона или е-адрес;
- в случае изменения паспортных данных;
- в случае появления несоответствий данных профиля в системе Нафтогаза.
Для того, чтобы актуализировать данные, граждане должны пройти идентификацию, выбрав на сайте раздел "Актуализация данных" и заполнив нужные данные. Соответствующий процесс займет всего несколько минут, однако будет иметь важное значение.
"Не откладывайте и проверьте свои данные в личном кабинете на my.gas.ua. Это быстро, удобно и важно", — отметили в компании.
Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза сообщили о трудностях с передачей данных счетчика после замены старого прибора на новый. В компании дали советы, как действовать при таких обстоятельствах.
Также сообщалось, что украинцы с сентября 2025 года будут платить за газ по цене 7,96 грн/кубометр. Нафтогаз решил оставить на прежнем уровне годовой план "Фиксированный".
Читайте Новини.LIVE!