Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Актуализация данных клиентов Нафтогаза — кому необходима

Актуализация данных клиентов Нафтогаза — кому необходима

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 08:50
Нафтогаз предупредил, кому из клиентов необходимо актуализировать данные
Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Зачем Нафтогазу нужна актуализация данных клиентов В каких случаях необходимо обязательно обновлять данные

Украинские потребители природного газа обязаны обновлять личную информацию в случае изменений, что позволит избежать различных проблем в расчетах в будущем. В ГК "Нафтогаз Украины" объяснили, когда именно необходима актуализация данных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.

Реклама
Читайте также:

Зачем Нафтогазу нужна актуализация данных клиентов

Как рассказали в газоснабжающей компании, требование по актуализации данных не является формальностью, ведь речь идет об основе для обеспечения предоставления качественных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия с клиентами.

"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — говорится в сообщении.

Пройти соответствующее требование необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать:

  • некорректных начислений за потребленный природный газ;
  • любых проблем с документами;
  • непоступления актуальных данных по лицевому счету;
  • затрудненного доступа к онлайн-услугам и невозможности передачи данных приборов учета;
  • некорректного информирования.
Нафтогаз
Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

В каких случаях необходимо обязательно обновлять данные

Клиентам объяснили, в каких именно случаях возникает потребность внести корректные данные. Среди ключевых причин необходимости актуализации сведений:

  • изменение фамилии клиента;
  • если был изменен номер телефона или е-адрес;
  • в случае изменения паспортных данных;
  • в случае появления несоответствий данных профиля в системе Нафтогаза.

Для того, чтобы актуализировать данные, граждане должны пройти идентификацию, выбрав на сайте раздел "Актуализация данных" и заполнив нужные данные. Соответствующий процесс займет всего несколько минут, однако будет иметь важное значение.

"Не откладывайте и проверьте свои данные в личном кабинете на my.gas.ua. Это быстро, удобно и важно", — отметили в компании.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза сообщили о трудностях с передачей данных счетчика после замены старого прибора на новый. В компании дали советы, как действовать при таких обстоятельствах.

Также сообщалось, что украинцы с сентября 2025 года будут платить за газ по цене 7,96 грн/кубометр. Нафтогаз решил оставить на прежнем уровне годовой план "Фиксированный".

коммунальные услуги Нафтогаз ЖКХ газ личные данные
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации