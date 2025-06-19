Нафтогаз предупредил, кому из клиентов необходимо актуализировать данные

Коммунальные квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские потребители природного газа обязаны обновлять личную информацию в случае изменений, что позволит избежать различных проблем в расчетах в будущем. В ГК "Нафтогаз Украины" объяснили, когда именно необходима актуализация данных.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Нафтогаза.

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Зачем Нафтогазу нужна актуализация данных клиентов

Как рассказали в газоснабжающей компании, требование по актуализации данных не является формальностью, ведь речь идет об основе для обеспечения предоставления качественных услуг и обеспечения эффективного взаимодействия с клиентами.

"Когда персональная информация в вашем профиле актуальна, тогда все работает надежно и правильно", — говорится в сообщении.

Пройти соответствующее требование необходимо для того, чтобы в дальнейшем избежать:

некорректных начислений за потребленный природный газ;

любых проблем с документами;

непоступления актуальных данных по лицевому счету;

затрудненного доступа к онлайн-услугам и невозможности передачи данных приборов учета;

некорректного информирования.

Иллюстрация. Источник: Нафтогаз

В каких случаях необходимо обязательно обновлять данные

Клиентам объяснили, в каких именно случаях возникает потребность внести корректные данные. Среди ключевых причин необходимости актуализации сведений:

изменение фамилии клиента;

если был изменен номер телефона или е-адрес;

в случае изменения паспортных данных;

в случае появления несоответствий данных профиля в системе Нафтогаза.

Для того, чтобы актуализировать данные, граждане должны пройти идентификацию, выбрав на сайте раздел "Актуализация данных" и заполнив нужные данные. Соответствующий процесс займет всего несколько минут, однако будет иметь важное значение.

"Не откладывайте и проверьте свои данные в личном кабинете на my.gas.ua. Это быстро, удобно и важно", — отметили в компании.

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаза сообщили о трудностях с передачей данных счетчика после замены старого прибора на новый. В компании дали советы, как действовать при таких обстоятельствах.

Также сообщалось, что украинцы с сентября 2025 года будут платить за газ по цене 7,96 грн/кубометр. Нафтогаз решил оставить на прежнем уровне годовой план "Фиксированный".