Мужчина кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE

После покупки товар может не подойти по размеру, цвету или оказаться бракованным. Однако вместо обмена или возврата денег покупатель иногда сталкивается с отказом со стороны продавца. Не каждая такая ситуация является нарушением, однако скидка на товар или внутренние правила магазина не всегда дают основания лишить человека денег.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Когда магазин обязан принять товар обратно

Украинское законодательство предусматривает право покупателей на обмен непродовольственных товаров надлежащего качества в течение 14 дней, не считая дня покупки. В то же время вернуть товар можно не во всех случаях: нужно учитывать его состояние, категорию и установленные законом условия.

Если вещь не подошла по размеру, цвету, фасону или по другим причинам не может быть использована по назначению, покупатель может обратиться к продавцу с требованием об обмене. Для этого товар не должен быть в употреблении, должен сохранить товарный вид, потребительские свойства, ярлыки и пломбы. Также необходимо предоставить расчетный документ, подтверждающий покупку.

Если аналогичного товара нет в продаже, покупатель имеет право выбрать другой товар с соответствующим перерасчетом стоимости, дождаться поступления нужной вещи или расторгнуть договор купли-продажи и получить уплаченные средства обратно.

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В то же время существует перечень товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену или возврату. К ним относятся, в частности, продукты питания, лекарственные средства, парфюмерно-косметические изделия и некоторые виды белья.

Можно ли вернуть товар со скидкой

Сам факт того, что вещь была приобретена на распродаже, не лишает покупателя его законных прав. Надпись "Акционный товар возврату и обмену не подлежит" не может отменять требования законодательства.

Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошёл покупателю, к нему применяются те же правила обмена, что и к вещам, приобретённым по обычной цене. Исключения зависят от категории товара и других предусмотренных законом условий, а не только от наличия скидки.

Поэтому перед покупкой акционного товара стоит проверить его характеристики и условия продажи. Если продавец отказывает в обмене исключительно из-за скидки, покупатель может сослаться на статью 9 Закона Украины "О защите прав потребителей".

Что делать, если товар оказался бракованным

Другие правила действуют, если после покупки в товаре обнаружили недостаток. В таком случае требования покупателя зависят от характера неисправности, гарантийных условий и того, является ли недостаток существенным.

Если товар имеет недостатки, потребитель может требовать их устранения, снижения цены или возмещения расходов на ремонт. При наличии предусмотренных законом оснований можно требовать замены товара или расторжения договора с возвратом денег.

В частности, возврат денежных средств или замена товара предусмотрены в случае существенных недостатков, возникших по вине производителя или продавца и соответствующих установленным законом критериям. Само по себе недовольство покупателя качеством вещи или ее внешним видом не означает автоматического права на компенсацию.

Если продавец сомневается в причинах возникновения недостатка, может потребоваться проверка качества. При этом покупатель имеет право участвовать в такой проверке лично или через своего представителя.

Как подать жалобу на магазин и защитить свои деньги

Если продавец безосновательно отказывается выполнять законные требования, покупателю следует действовать последовательно:

Обратиться в магазин в письменной форме. В заявлении необходимо указать дату покупки, название товара, причину обращения и конкретное требование — обмен, устранение недостатка или возврат денежных средств.

Сохранить доказательства. Стоит подготовить чек или другой расчетный документ, гарантийный талон, фотографии недостатков, переписку с продавцом и копию обращения.

Подать жалобу в Госпродпотребслужбу. Если магазин не реагирует или отказывает без законных оснований, можно обратиться в службу или ее территориальный орган. К обращению желательно приложить документы, подтверждающие покупку и обстоятельства спора.

Важно различать возврат средств за товар и компенсацию дополнительных убытков. Возврат уплаченной суммы возможен при определенных законом условиях, тогда как возмещение других убытков требует отдельных оснований и доказательств.

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