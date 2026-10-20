Чоловік кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

Після покупки товар може не підійти за розміром, кольором або виявитися бракованим. Проте замість обміну чи повернення коштів покупець іноді чує відмову від продавця. Не кожна така ситуація є порушенням, однак знижка на товар або внутрішні правила магазину не завжди дають підстави залишити людину без грошей.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Коли магазин повинен прийняти товар назад

Українське законодавство передбачає право покупців на обмін непродовольчих товарів належної якості протягом 14 днів, не враховуючи дня купівлі. Водночас повернути товар можна не в усіх випадках: потрібно враховувати його стан, категорію та встановлені законом умови.

Якщо річ не підійшла за розміром, кольором, фасоном або з інших причин не може бути використана за призначенням, покупець може звернутися до продавця з вимогою про обмін. Для цього товар не повинен бути у використанні, має зберегти товарний вигляд, споживчі властивості, ярлики та пломби. Також необхідно надати розрахунковий документ, який підтверджує покупку.

Якщо аналогічного товару немає у продажу, покупець має право обрати інший товар із відповідним перерахунком вартості, дочекатися надходження потрібної речі або розірвати договір купівлі-продажу та отримати сплачені кошти назад.

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Водночас існує перелік товарів належної якості, які не підлягають обміну чи поверненню. До нього належать, зокрема, продукти харчування, лікарські засоби, парфумерно-косметичні вироби та деякі види білизни.

Чи можна повернути товар зі знижкою

Сам факт того, що річ придбали на розпродажі, не позбавляє покупця його законних прав. Напис "Акційний товар поверненню та обміну не підлягає" не може скасовувати вимоги законодавства.

Якщо непродовольчий товар належної якості не підійшов покупцеві, до нього застосовуються ті самі правила обміну, що й до речей, придбаних за звичайною ціною. Винятки залежать від категорії товару та інших передбачених законом умов, а не лише від наявності знижки.

Тому перед покупкою акційної речі варто перевірити її характеристики та умови продажу. Якщо продавець відмовляє в обміні виключно через знижку, покупець може послатися на статтю 9 Закону України "Про захист прав споживачів".

Що робити, якщо товар виявився бракованим

Інші правила діють, якщо після покупки в товарі виявили недолік. У такому разі вимоги покупця залежать від характеру несправності, гарантійних умов і того, чи є недолік істотним.

Якщо товар має недоліки, споживач може вимагати їх усунення, зменшення ціни або відшкодування витрат на ремонт. За наявності передбачених законом підстав можна вимагати заміни товару чи розірвання договору з поверненням грошей.

Зокрема, повернення коштів або заміна товару передбачені для істотних недоліків, які виникли з вини виробника чи продавця та відповідають установленим законом критеріям. Саме невдоволення покупця якістю речі або її зовнішнім виглядом не означає автоматичного права на компенсацію.

Якщо продавець сумнівається в причинах виникнення недоліку, може знадобитися перевірка якості. Водночас покупець має право брати участь у такій перевірці особисто або через свого представника.

Як поскаржитися на магазин і захистити свої гроші

Якщо продавець безпідставно відмовляється виконувати законні вимоги, покупцеві варто діяти послідовно:

Звернутися до магазину письмово. У заяві потрібно вказати дату покупки, назву товару, причину звернення та конкретну вимогу — обмін, усунення недоліку або повернення коштів.

Зберегти докази. Варто підготувати чек або інший розрахунковий документ, гарантійний талон, фотографії недоліків, листування з продавцем та копію звернення.

Подати скаргу до Держпродспоживслужби. Якщо магазин не реагує або відмовляє без законних підстав, можна звернутися до служби чи її територіального органу. До звернення бажано додати документи, які підтверджують покупку та обставини спору.

Важливо розрізняти повернення коштів за товар і компенсацію додаткових збитків. Повернення сплаченої суми можливе за визначених законом умов, тоді як відшкодування інших втрат потребує окремих підстав і доказів.

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