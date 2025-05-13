Выплаты для активных украинцев — где доступны гранты в 5 тыс. долларов

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До 19 мая 2025 года некоторые украинцы могут подать заявки на участие в учебной программе по социальному предпринимательству "Impactpreneurship 4.0" при поддержке международной организации "Action Against Hunger". В рамках программы лучшим участникам выплатят по 5 тыс. долларов на открытие собственного дела.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы общественной организации "Международное агентство изменений" в Facebook.

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Подробнее о грантовой бизнес-программе

Как отмечается, грантовый конкурс рассчитан на жителей Павлограда Днепропетровской области.

Обучение будет проходить в онлайн-формате на платформе FUNdraiser в течение трех месяцев. Каждому участнику будет доступна не только теория, но и работа над своим бизнесом. Все получат менторскую поддержку при построении собственного дела.

Ожидается, что до конца обучения дойдут 26 участников. В случае выполнения всех домашних заданий и представления своих бизнес-проектов представителям доноров — гарантированно получат грант на бизнес в размере 5 тыс. долларов.

Объявление. Источник: Международное агентство изменений

Как присоединиться к грантовому конкурсу

Все желающие принять участие в учебной программе по социальному предпринимательству "Impactpreneurship 4.0" должны заполнить специальную онлайн-анкету.

"Заявки принимаются до 23:59 18 мая 2025 года", — сообщают организаторы.

Детали по проекту можно узнать, отправив письмо на электронную почту с темой письма "Вопрос Impactpreneurship 4.0".

Ранее мы сообщали, что организация FAO Ukraine предоставит денежную помощь фермерам в одном из регионов в мае текущего года. Предусматривается предоставление выплат в сумме 1 тыс. долларов на закупку семенного материала.

Также писали о программе поддержки женщин от ОО Eleos-Ukraine. Благодаря проекту украинки смогут развить бизнес-навыки и получить гранты на старт собственного дела.