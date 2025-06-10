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Главная Финансы Агентство ООН выплатит людям с инвалидностью по 11 тыс. грн

Агентство ООН выплатит людям с инвалидностью по 11 тыс. грн

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Дата публикации 10 июня 2025 08:00
Выплаты людям с инвалидностью — как и где можно получить почти 11 тыс. грн
Человек держит купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Запорожье и области открыта регистрация на программу финансовой помощи от Агентства ООН по делам беженцев. В частности, выплату в почти 11 тыс. грн могут оформить некоторые люди с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба организации в Telegram.

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По информации организации, финпомощь могут снова оформить наиболее уязвимые категории людей из-за ограничений финансирования.

В частности, средства предоставят: гражданам с тяжелыми болезнями и лицам с инвалидностью из числа внутренних переселенцев и беженцев, которые вернулись домой.

Также помощь получат неполные семьи (отец/мать), где есть несовершеннолетние дети или лица пожилого возраста (от 55 лет).

Кроме того, подать заявки смогут и пожилые люди с детьми, которых воспитывают сами.

При этом среди требований — доход претендентов не должен превышать 5,4 тыс. грн на каждого члена семьи.

Так, выплаты предоставят, если беженец, вернувшийся домой, и внутренне перемещенное лицо, которое переезжало в течение последних шести месяцев, в течение трех последних месяцев не имели аналогичной поддержки.

Как подать заявку на денежную помощь

Финпомощь можно будет оформить в будни с 09:00 до17:00 по адресу: г. Запорожье, бул. Центральный, 19А. Регистрация происходит только по предварительной записи, без живой очереди.

"После заполнения формы, если Вы и члены Вашей семьи подпадают под условия и критерии программы денежной помощи от УВКБ ООН, наши операторы свяжутся с Вами для уточнения информации и назначат время и дату визита в наш офис", — говорится в сообщении.

Относительно размера денежной помощи, то можно рассчитывать каждому лицу в семье на почти 11 тыс. грн. Речь идет о единовременной выплате в размере 3,6 тыс. гривен ежемесячно на человека в течение трех месяцев.

Напомним, в Сумской области можно подать заявку на денежную помощь от UNHCR Ukraine. В частности, переселенцы смогут получить 10,8 тыс. грн.

Ранее мы рассказывали, что организация Mercy Corps предоставит денежную помощь женщинам, которые занимаются фермерством. В рамках программы можно будет получить до 7 тыс. долларов.

выплаты финансовая помощь инвалидность деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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