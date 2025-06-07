Фінансова допомога у п'ять тисяч гривень — як отримати у червні 2025 року

Одруженим українцям виплатять по 5 тис. грн — як отримати
В одному з регіонів України молодим сім'ям виплачуватимуть фінансову допомогу. Громадянам нарахують 5 тис. гривень у 2025 році.
Про це йдеться на сайті Нововоронцовської селищної ради.
Хто отримає виплату
Виплати передбачені для жителів Нововоронцовської селищної громади у Херсонській області, якщо:
- вони офіційно одружилися після 1 січня цього року;
- одному з подружжю ще немає 35 років.
Ще одна важлива умова — реєстрація або фактичне проживання хоча б одного з подружжя на території Нововоронцовської громади.
Як отримати гроші
Жителі громади повинні особисто звернутися до сектору соціальної підтримки громадян. Заяви подаються за адресою: село Нововоронцовка, проспект Черкаський, 4, кабінет №2.
Що ще важливо знати
Українці, які вирішать усиновити дитину, отримають певну соціальну підтримку від держави. Наприклад, новоспеченим батькам надійде грошова допомога у понад 40 тис. гривень:
- 10 320 грн — одноразова виплата;
- решту суми перераховуватимуть впродовж трьох років рівними частинами.
Раніше редакція Новини.LIVE розповідала, що в Україні хочуть збільшити виплати при народженні дитини. Відомо, як зміниться держдопомога. Дізнавайтесь також, кому з громадян з липня надаватимуть соцдопомогу у новому форматі.
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