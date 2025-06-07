Фінансова допомога у п'ять тисяч гривень — як отримати у червні 2025 року

Гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів України молодим сім'ям виплачуватимуть фінансову допомогу. Громадянам нарахують 5 тис. гривень у 2025 році.

Про це йдеться на сайті Нововоронцовської селищної ради.

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Хто отримає виплату

Виплати передбачені для жителів Нововоронцовської селищної громади у Херсонській області, якщо:

вони офіційно одружилися після 1 січня цього року;

одному з подружжю ще немає 35 років.

Ще одна важлива умова — реєстрація або фактичне проживання хоча б одного з подружжя на території Нововоронцовської громади.

Як отримати гроші

Жителі громади повинні особисто звернутися до сектору соціальної підтримки громадян. Заяви подаються за адресою: село Нововоронцовка, проспект Черкаський, 4, кабінет №2.

Що ще важливо знати

Українці, які вирішать усиновити дитину, отримають певну соціальну підтримку від держави. Наприклад, новоспеченим батькам надійде грошова допомога у понад 40 тис. гривень:

10 320 грн — одноразова виплата;

решту суми перераховуватимуть впродовж трьох років рівними частинами.

Раніше редакція Новини.LIVE розповідала, що в Україні хочуть збільшити виплати при народженні дитини. Відомо, як зміниться держдопомога. Дізнавайтесь також, кому з громадян з липня надаватимуть соцдопомогу у новому форматі.