Выплаты от Агентства ООН — как получить пенсионерам и людям с инвалидностью в январе

В январе 2026 года Агентство ООН по делам беженцев возобновит регистрацию на предоставление финансовой помощи в размере 10,8 тыс. грн в городе Днепр. Заявки смогут подать уязвимые группы населения, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба представителей организации в Telegram.

Условия программы помощи от Агентства ООН

Как отмечается, офис представительства Агентства ООН по делам беженцев заработает с 7 января 2026 года в Днепре. Программа рассчитана на наиболее уязвимые категории граждан двух основных групп:

Украинцы, которые за последние шесть месяцев переехали из опасных регионов/возвратились на свой прежний адрес и имеют официальный статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ); Граждане, которые выезжали из страны из-за войны, однако в итоге вернулись домой и имеют документ с удостоверением факта выезда.

Ключевое условие предоставления денежной помощи для этих категорий граждан — отсутствие получения выплат от других организаций за последние три месяца.

Также организаторы будут использовать критерии уязвимости для оказания поддержки исключительно тем, кто в ней больше всего нуждается. Речь идет о:

Семьях, где одинокий отец или мать воспитывают несовершеннолетних детей, или на содержании имеют лиц от 55 лет;

Домохозяйствах, где руководителями являются люди старшего возраста (от 55 лет);

Семьях, куда входят только одинокие граждане старшего возраста, или воспитывающие несовершеннолетних детей;

Домохозяйствах, где есть граждане с инвалидностью или серьезными болезнями.

При этом семьи должны быть малообеспеченными, где размер дохода на одного человека не превышает 6,3 тыс. грн.

Размер помощи и как можно будет оформить

Согласно программе, заявителям предоставят по 3,6 тыс. грн на человека продолжительностью на три месяца. То есть один человек получит 10,8 тыс. грн сразу. Агентство ООН будет отправлять суммы средств банковскими переводами или по Western Union на счета глав домохозяйств.

Как отмечается, с 7 января граждан будут принимать для консультаций по адресу ул. Юлиуша Словацкого, 14.

"С 07.01.2026 по 13.01.2026 (включительно) в г. Днепр, ул. Юлиуша Словацкого, 14 (справа от Театра оперы и балета возле набережной) будут проведены консультации по регистрации на денежную помощь", — говорится в сообщении.

Ранее мы рассказывали, что в западных регионах жители имеют шанс получить грантовую помощь. Программа предусматривает предоставление финподдержки до 760 долларов.

Еще мы писали, что БФ "Право на защиту" запускает обучающий курс. Участники в его рамках получат гранты в более чем 100 тыс. грн.