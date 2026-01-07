Виплати від Агенції ООН — як отримати пенсіонерам та людям з інвалідністю у січні

Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У січні 2026 року Агентство ООН у справах біженців поновить реєстрацію на надання фінансової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн у місті Дніпро. Заявки зможуть подати вразливі групи населення, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба представників організації у Telegram.

Умови програми допомоги від Агенції ООН

Як зазначається, офіс представництва Агенції ООН у справах біженців запрацює з 7 січня 2026 року у Дніпрі. Програма розрахована на найбільш вразливі категорії громадян двох основних груп:

Українці, які за останні шість місяців переїхали з небезпечних регіонів/повернулись на свою колишню адресу і мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО); Громадяни, які виїздили з країни через війну, однак у підсумку повернулись додому і мають документ із засвідченням факту виїзду.

Ключова умова надання грошової допомоги для цих категорій громадян — відсутність отримання виплат від інших організацій за останні три місяці.

Також організатори використовуватимуть критерії вразливості для надання підтримки виключно тим, хто її найбільше потребує. Йдеться про:

Родини, де самотній батько чи мати виховують неповнолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб від 55 років;

Домогосподарства, де очільниками є люди старшого віку (від 55 років);

Родини, куди входять лише самотні громадяни старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей;

Домогосподарства, де є громадяни з інвалідністю чи серйозними хворобами.

При цьому родини мають бути малозабезпеченими, де розмір доходу на одну особу не перевищує 6,3 тис. грн.

Розмір допомоги та як можна буде оформити

Згідно з програмою, заявникам нададуть по 3,6 тис. грн на особу тривалістю на три місяці. Тобто одна людина отримає 10,8 тис. грн одразу. Агенція ООН надсилатиме суми коштів банківськими переказами або по Western Union на рахунки голів домогосподарств.

Як зазначається, з 7 січня громадян прийматимуть для консультацій за адресою вул. Юліуша Словацького, 14.

"З 07.01.2026 по 13.01.2026 (включно) в м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14 (праворуч від Театру опери і балету біля набережної) буде проведено консультації щодо реєстрації на грошову допомогу", — йдеться у повідомленні.

