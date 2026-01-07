Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Агенція ООН надасть гроші людям з інвалідністю — деталі

Агенція ООН надасть гроші людям з інвалідністю — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 13:00
Виплати від Агенції ООН — як отримати пенсіонерам та людям з інвалідністю у січні
Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У січні 2026 року Агентство ООН у справах біженців поновить реєстрацію на надання фінансової допомоги у розмірі 10,8 тис. грн у місті Дніпро. Заявки зможуть подати вразливі групи населення, зокрема пенсіонери та люди з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба представників організації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Умови програми допомоги від Агенції ООН  

Як зазначається, офіс представництва Агенції ООН у справах біженців запрацює з 7 січня 2026 року у Дніпрі. Програма розрахована на найбільш вразливі категорії громадян двох основних груп:

  1. Українці, які за останні шість місяців переїхали з небезпечних регіонів/повернулись на свою колишню адресу і мають офіційний статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);
  2. Громадяни, які виїздили з країни через війну, однак у підсумку повернулись додому і мають документ із засвідченням факту виїзду. 

Ключова умова надання грошової допомоги для цих категорій громадян — відсутність отримання виплат від інших організацій за останні три місяці.

Також організатори використовуватимуть критерії вразливості для надання підтримки виключно тим, хто її найбільше потребує. Йдеться про:

  • Родини, де самотній батько чи мати виховують неповнолітніх дітей, чи на утриманні мають осіб від 55 років;
  • Домогосподарства, де очільниками є люди старшого віку (від 55 років);
  • Родини, куди входять лише самотні громадяни старшого віку, чи які виховують неповнолітніх дітей;
  • Домогосподарства, де є громадяни з інвалідністю чи серйозними хворобами.

При цьому родини мають бути малозабезпеченими, де розмір доходу на одну особу не перевищує 6,3 тис. грн. 

Розмір допомоги та як можна буде оформити

Згідно з програмою, заявникам нададуть по 3,6 тис. грн на особу тривалістю на три місяці. Тобто одна людина отримає 10,8 тис. грн одразу. Агенція ООН надсилатиме суми коштів банківськими переказами або по Western Union на рахунки голів домогосподарств. 

Як зазначається, з 7 січня громадян прийматимуть для консультацій за адресою вул. Юліуша Словацького, 14.

"З 07.01.2026 по 13.01.2026 (включно) в м. Дніпро, вул. Юліуша Словацького, 14 (праворуч від Театру опери і балету біля набережної) буде проведено консультації щодо реєстрації на грошову допомогу", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми розповідали, що в західних регіонах жителі мають шанс отримати грантову допомогу. Програма передбачає надання фінпідтримки до 760 доларів.  

Ще ми писали, що БФ "Право на захист" запускає навчальний курс. Учасники в його рамках отримають гранти у понад 100 тис. грн.   

виплати фінансова допомога гроші інвалідність грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації