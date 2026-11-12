Члены экипажа STS-116. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объявило о запуске новой кампании по отбору кандидатов в команду исследователей Космоса с заработной платой, вдвое превышающей среднюю по стране. В прошлый раз аэрокосмическая администрация проводила конкурсный отбор претендентов на замещение должностей в штате астронавтов в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в социальной сети X, передают Новини.LIVE.

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Вакансии NASA для работы в космосе

Независимое агентство правительства США, ответственное за гражданскую космическую программу страны, опубликовало проморолик с участием астронавтов Джессики Мейр, Андре Дугласа, Дениз Бернем, Рэнди Брезника, Кайлы Беррон, Джека Гетевея и Криса Уильямса. Кампания сопровождается простым, но захватывающим лозунгом: "Вселенная зовет".

Как отмечает американское онлайн-издание Geekspin, комментируя объявление, NASA официально принимает заявки на вакансии, предполагающие работу на Луне с заработной платой около 164 000 долларов. Эта сумма более чем в два раза превышает средний показатель по стране.

Для тех, кто хочет присоединиться к команде астронавтов, заявки необходимо подавать до 23:59 (по североамериканскому восточному времени) 3 декабря 2026 года.

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"Возможность открыта. Миссия ждет. И единственное, чего не хватает для величайшего приключения, в которое когда-либо отправлялось человечество, — это вы", — отметил он в обращении, посвященном набору кандидатов.

Однако стоит знать об одном важном нюансе: космическое агентство ищет кандидатов с исключительными качествами.

Кто сможет пройти конкурсный отбор NASA

Как отмечает издание, попасть в программу подготовки астронавтов NASA — задача не из легких. Последний раз агентство объявляло отбор в 2024 году. Тогда из более чем 8 000 желающих осталось десять кандидатов.

Новые астронавты присоединятся к действующей команде NASA, насчитывающей 32 человека, и будут готовиться к выполнению различных сложных задач.

Каждый, кто стремится стать астронавтом NASA, прежде всего должен соответствовать ряду строгих образовательных и профессиональных требований. Кандидаты должны быть гражданами США и иметь степень магистра в одной из областей науки, технологий, инженерии или математики (STEM), полученную в аккредитованном учебном заведении.

К соответствующим областям знаний относятся инженерия, биологические и физические науки, а также компьютерные науки. Кандидаты, не имеющие степени магистра, также смогут соответствовать требованиям, если успешно завершили как минимум два года обучения по программе подготовки к получению докторской степени.

Однако одного лишь высокого уровня образования недостаточно. Кандидаты должны иметь не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и предоставить пять весомых рекомендаций в поддержку своей кандидатуры.

Кроме того, NASA потребует от претендентов успешного прохождения медицинского осмотра, необходимого для длительных космических полетов. Помимо академической подготовки и физических данных, ищут людей, обладающих отличными лидерскими качествами, умеющих работать в команде и эффективно общаться.

Учитывая это, все желающие должны продемонстрировать способность преодолевать технические вызовы космических полетов, при этом эффективно взаимодействуя с другими людьми в сложных условиях.

В целом с момента запуска космической программы Соединенных Штатов в середине 20 века NASA отобрало 370 человек для подготовки к полетам в Космос.

Какая средняя заработная плата в США в 2026 году

Согласно статистике Бюро труда Соединенных Штатов (BLS), средняя заработная плата в стране составляет около 5 000 — 5 500 долларов в месяц до уплаты налогов (около 60 000 — 68 000 в год).

В частности, октябрьский отчет о ситуации на рынке труда показал, что количество новых рабочих мест в США превысило прогнозы аналитиков более чем вдвое. Этот факт укрепил позиции американской валюты по отношению к евро и другим основным валютам.

Согласно этим данным, в октябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 165 000, тогда как некоторые эксперты прогнозировали около 65 000. Уровень безработицы снизился с 4,2% в сентябре до 4,1% в октябре 2026 года.

Наибольшее количество новых рабочих мест появилось в следующих сферах:

профессиональных и деловых услугах — 70 000;

в здравоохранении прибавилось 42 000;

в транспорте и складском хозяйстве — 25 000;

в промышленности — 19 000.

Средняя почасовая зарплата в Соединенных Штатах выросла на 0,4% за месяц и на 3,1% за год, тогда как эксперты прогнозировали 0,3% и 2,9% соответственно.

В то же время годовой рост зарплаты на 3,1% оказался ниже показателя инфляции в сентябре — 3,7%.

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