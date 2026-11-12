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Главная Финансы Агентство NASA объявило набор исследователей Луны: какую зарплату обещают

Агентство NASA объявило набор исследователей Луны: какую зарплату обещают

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12 ноября 2026 14:30
Зарплата в размере 164 000 долларов: кто и как может стать участником космических экспедиций NASA NASA
Члены экипажа STS-116. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов (National Aeronautics and Space Administration, NASA) объявило о запуске новой кампании по отбору кандидатов в команду исследователей Космоса с заработной платой, вдвое превышающей среднюю по стране. В прошлый раз аэрокосмическая администрация проводила конкурсный отбор претендентов на замещение должностей в штате астронавтов в 2024 году.

Об этом сообщает пресс-служба агентства в социальной сети X, передают Новини.LIVE.

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Вакансии NASA для работы в космосе

Независимое агентство правительства США, ответственное за гражданскую космическую программу страны, опубликовало проморолик с участием астронавтов Джессики Мейр, Андре Дугласа, Дениз Бернем, Рэнди Брезника, Кайлы Беррон, Джека Гетевея и Криса Уильямса. Кампания сопровождается простым, но захватывающим лозунгом: "Вселенная зовет".

Как отмечает американское онлайн-издание Geekspin, комментируя объявление, NASA официально принимает заявки на вакансии, предполагающие работу на Луне с заработной платой около 164 000 долларов. Эта сумма более чем в два раза превышает средний показатель по стране.

Для тех, кто хочет присоединиться к команде астронавтов, заявки необходимо подавать до 23:59 (по североамериканскому восточному времени) 3 декабря 2026 года.

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"Возможность открыта. Миссия ждет. И единственное, чего не хватает для величайшего приключения, в которое когда-либо отправлялось человечество, — это вы", — отметил он в обращении, посвященном набору кандидатов.

Однако стоит знать об одном важном нюансе: космическое агентство ищет кандидатов с исключительными качествами.

Кто сможет пройти конкурсный отбор NASA

Как отмечает издание, попасть в программу подготовки астронавтов NASA — задача не из легких. Последний раз агентство объявляло отбор в 2024 году. Тогда из более чем 8 000 желающих осталось десять кандидатов.

Новые астронавты присоединятся к действующей команде NASA, насчитывающей 32 человека, и будут готовиться к выполнению различных сложных задач.

Каждый, кто стремится стать астронавтом NASA, прежде всего должен соответствовать ряду строгих образовательных и профессиональных требований. Кандидаты должны быть гражданами США и иметь степень магистра в одной из областей науки, технологий, инженерии или математики (STEM), полученную в аккредитованном учебном заведении.

К соответствующим областям знаний относятся инженерия, биологические и физические науки, а также компьютерные науки. Кандидаты, не имеющие степени магистра, также смогут соответствовать требованиям, если успешно завершили как минимум два года обучения по программе подготовки к получению докторской степени.

Однако одного лишь высокого уровня образования недостаточно. Кандидаты должны иметь не менее трех лет соответствующего профессионального опыта и предоставить пять весомых рекомендаций в поддержку своей кандидатуры.

Кроме того, NASA потребует от претендентов успешного прохождения медицинского осмотра, необходимого для длительных космических полетов. Помимо академической подготовки и физических данных, ищут людей, обладающих отличными лидерскими качествами, умеющих работать в команде и эффективно общаться.

Учитывая это, все желающие должны продемонстрировать способность преодолевать технические вызовы космических полетов, при этом эффективно взаимодействуя с другими людьми в сложных условиях.

В целом с момента запуска космической программы Соединенных Штатов в середине 20 века NASA отобрало 370 человек для подготовки к полетам в Космос.

Какая средняя заработная плата в США в 2026 году

Согласно статистике Бюро труда Соединенных Штатов (BLS), средняя заработная плата в стране составляет около 5 000 — 5 500 долларов в месяц до уплаты налогов (около 60 000 — 68 000 в год).

В частности, октябрьский отчет о ситуации на рынке труда показал, что количество новых рабочих мест в США превысило прогнозы аналитиков более чем вдвое. Этот факт укрепил позиции американской валюты по отношению к евро и другим основным валютам.

Согласно этим данным, в октябре количество рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 165 000, тогда как некоторые эксперты прогнозировали около 65 000. Уровень безработицы снизился с 4,2% в сентябре до 4,1% в октябре 2026 года.

Наибольшее количество новых рабочих мест появилось в следующих сферах:

  • профессиональных и деловых услугах — 70 000;
  • в здравоохранении прибавилось 42 000;
  • в транспорте и складском хозяйстве — 25 000;
  • в промышленности — 19 000.

Средняя почасовая зарплата в Соединенных Штатах выросла на 0,4% за месяц и на 3,1% за год, тогда как эксперты прогнозировали 0,3% и 2,9% соответственно.

В то же время годовой рост зарплаты на 3,1% оказался ниже показателя инфляции в сентябре — 3,7%.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине работники могут сменить банк для получения зарплаты. Для этого необходимо правильно подать заявление. Украинцы не обязаны получать оплату только в банке, с которым сотрудничает работодатель. В частности, для перехода на карту ПриватБанка необходимо открыть счет, подготовить IBAN и подать письменное заявление в бухгалтерию компании.

Еще Новини.LIVE писали о том, что во время отключений электроэнергии некоторым работникам работодатели выплатят лишь часть зарплаты. Даже если из-за отключения электроэнергии работа остановилась, компания все равно должна выплачивать зарплату за это время. По данным Гоструда, во время простоя работники должны получать минимум две трети своего оклада.

зарплаты NASA работа деньги астронавты
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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