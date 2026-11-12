Члени екіпажу STS-116. Фото: NASA

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору Сполучених Штатів (National Aeronautics and Space Administration, NASA) оголосило про старт нової кампанії з відбору кандидатів у команду дослідників Космосу із заробітною платою, що удвічі перевищує середню в країні. Попереднього разу аерокосмічна адміністрація проводила конкурсний відбір претендентів на заміщення посад у штаті астронавтів у 2024 році.

Про це повідомляє пресслужба агенції у соцмережі X, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Вакансії NASA для роботи у Космосі

Незалежна агенція уряду США, відповідальна за цивільну космічну програму країни, опублікувала проморолик за участю астронавтів Джессіки Меїр, Андре Дугласа, Деніз Бернем, Ренді Брезніка, Кайли Беррон, Джека Гетевея та Кріса Вільямса. Кампанія супроводжується простим, але захопливим гаслом: "Всесвіт кличе".

Як зазначає американське онлайн-видання Geekspin, коментуючи оголошення, NASA офіційно приймає заявки на вакансії, що передбачають роботу на Місяці із заробітною платою близько 164 000 доларів. Сума у більш ніж двічі вища за середній показник в країні.

Для тих, хто прагне приєднатися до команди астронавтів, заявки необхідно подавати до 23:59 (за північноамериканським східним часом) 3 грудня 2026 року.

Читайте також:

Заступник адміністратора NASA Метт Андерсон закликав всіх охочих долучатися до конкурсу космічної програми.

"Можливість відкрита. Місія чекає. І єдине, чого бракує для найвеличнішої пригоди, в яку коли-небудь вирушало людство, — це ви", — зазначив він у зверненні, присвяченому набору кандидатів.

Проте варто знати про важливий нюанс: космічне агентство шукає кандидатів із винятковими характеристиками.

Хто зможе пройти конкурсний відбір NASA

Як зауважує видання, потрапити до програми підготовки астронавтів NASA — завдання буде не з легких. Востаннє агенція оголошувала відбір у 2024 році. Тоді із понад 8 000 охочих залишили десять кандидатів.

Нові астронавти приєднаються до чинної команди NASA, що налічує 32 особи, і готуватимуться до виконання різноманітних складних завдань.

Кожен, хто прагне стати астронавтом NASA, насамперед повинен відповідати низці суворих освітніх і професійних вимог. Кандидати мають бути громадянами США та мати ступінь магістра в одній із галузей науки, технологій, інженерії чи математики (STEM), здобутий в акредитованому навчальному закладі.

До відповідних сфер знань належать інженерія, біологічні та фізичні науки, а також комп’ютерні науки. Кандидати, які не матимуть ступеня магістра, також зможуть відповідати вимогам, якщо успішно завершили принаймні два роки навчання за програмою підготовки до отримання докторського ступеня.

Однак лише високого рівня освіти недостатньо. Кандидати повинні мати щонайменше три роки відповідного професійного досвіду та надати п’ять вагомих рекомендацій на підтримку своєї кандидатури.

Крім того, NASA вимагатиме від претендентів успішного проходження медичного огляду, необхідного для тривалих космічних польотів. Окрім академічної підготовки та фізичних даних, шукають людей, які володіють відмінними лідерськими якостями, вміють працювати в команді та ефективно спілкуватися.

З огляду на це, всі охочі повинні продемонструвати здатність долати технічні виклики космічних польотів, водночас ефективно взаємодіючи з іншими людьми в складних умовах.

Загалом з часу започаткування космічної програми Сполучених Штатів в середині 20 століття NASA відібрало 370 осіб для підготовки до польотів у Космос.

Яка середня заробітна плата в США у 2026 році

Згідно зі статистикою Бюро праці Сполучених Штатів (BLS), середня заробітна плата в країні становить близько 5 000 — 5 500 доларів на місяць до сплати податків (близько 60 000 — 68 000 за рік).

Зокрема, жовтневий звіт щодо ситуації на ринку праці засвідчив, що кількість нових робочих місць в Штатах перевищила прогнози аналітиків у понад удвічі. Цей факт зміцнив позиції американської валюти щодо євро та інших основних валют.

Згідно з цими даними, у жовтні кількість робочих місць поза сільським господарством зросла на 165 000, тоді як деякі експерти прогнозували близько 65 000. Безробіття знизилося з 4,2% у вересні до 4,1% у жовтні 2026 року.

Найбільша кількість нових робочих місць з'явилася у сферах:

професійних і ділових послуг — 70 000;

в охороні здоров'я додалося 42 000;

у транспорті та складському господарстві — 25 000;

у промисловості — 19 000.

Середня погодинна зарплата у Сполучених Штатах зросла на 0,4% за місяць і на 3,1% за рік, тоді як експерти прогнозували 0,3% та 2,9% відповідно.

Водночас річне зростання зарплатні на 3,1% було нижчим за показник інфляції у вересні — 3,7%.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що в Україні працівники можуть змінити банк для отримання зарплати. Для цього слід правильно подати заяву. Українці не зобов’язані отримувати оплату лише в банку, з яким співпрацює роботодавець. Зокрема, для переходу на картку ПриватБанку, треба відкрити рахунок, підготувати IBAN і подати письмову заяву у бухгалтерію компанії.

Ще Новини.LIVE писали про те, що під час блекаутів декому роботодавці заплатять лише частину зарплати. Навіть якщо через відключення електроенергії робота зупинилась, компанія все одно повинна за цей час платити заплату. За даними Держпраці, під час простою працівники повинні отримувати мінімум дві третини свого окладу.