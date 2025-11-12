Виплати від Агенції ООН — кому нарахують суму у 10,8 тис. грн у листопаді

Агенція ООН виплатить по 10,8 тис. грн у листопаді — хто в списку
В одній з українських прифронтових громад стане доступна програма багатоцільової фінансової допомоги від Агенції ООН у справах біженців в Україні. Йдеться про нарахування суми у 10,8 тис. грн для кожного члена родини за дотримання певних умов.
Про це повідомив пресцентр Агенції ООН у Telegram.
Хто і де зможе взяти участь у програмі допомоги
Як зазначають в Агенції ООН у справах біженців, тримісячна фінансова підтримка стане доступна завдяки роботі мобільним бригадам БФ "Право на захист" у Шосткинській громаді Сумської області.
Долучитися до міжнародної програми зможуть місцеві жителі, які вимушено виїздили в інші регіони чи за кордон через російську агресію, однак повернулись. Також взяти участь зможуть переселенці, які прибули з інших областей.
Серед ключових умов:
- Термін переміщення для переселенців не перевищує останні шість місяців.
- Відсутність аналогічної фінансової підтримки за останні три місяці від інших організацій.
- Скрутне фінансове становище — дохід на одну особу в родині не перевищує 5,6 тис. грн за місяць.
- Наявність одного з критеріїв вразливості (неповні родини з дітьми, домогосподарства з похилими людьми, сім'ї з особами з інвалідністю чи важкохворими).
Розмір фіндопомоги від організації цьогоріч не змінився: громадянам передбачені по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців (по 10,8 тис. грн в одні руки). Кошти нараховуватимуть одним траншем.
Як отримати фінансову підтримку на Сумщині
Громадяни з м. Шостка (Шосткинська ТГ) можуть подати заявки на фіндопомогу від Aгенції ООН у справах біженців через мобільні бригади БФ "Право на захист". Для цього потрібно зробити попередній запис на четвер, 13 листопада 2025 року, за номером телефону: 063 182 68 38.
Після цього претендентів мають запросити за адресою: вул. Свободи, 18 (Центр естетичного виховання). Години роботи: 11:30 — 13:30. Вся родина має бути присутня під час оформлення, крім маломобільних громадян, з такими документами:
- паспорт, ідентифікаційний номер (для всіх учасників);
- свідоцтво про народження дітей;
- довідка переселенця;
- номер банківської карти;
- довідка, де підтверджується категорія вразливості;
- номер мобільного телефону заявника.
"Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомляють організатори.
