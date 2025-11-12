Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Агенція ООН виплатить по 10,8 тис. грн у листопаді — хто в списку

Агенція ООН виплатить по 10,8 тис. грн у листопаді — хто в списку

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 08:00
Оновлено: 07:56
Виплати від Агенції ООН — кому нарахують суму у 10,8 тис. грн у листопаді
Українські переселенці. Фото: УНІАН

В одній з українських прифронтових громад стане доступна програма багатоцільової фінансової допомоги від Агенції ООН у справах біженців в Україні. Йдеться про нарахування суми у 10,8 тис. грн для кожного члена родини за дотримання певних умов.

Про це повідомив пресцентр Агенції ООН у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Хто і де зможе взяти участь у програмі допомоги

Як зазначають в Агенції ООН у справах біженців, тримісячна фінансова підтримка стане доступна завдяки роботі мобільним бригадам БФ "Право на захист" у Шосткинській громаді Сумської області.

Долучитися до міжнародної програми зможуть місцеві жителі, які вимушено виїздили в інші регіони чи за кордон через російську агресію, однак повернулись. Також взяти участь зможуть переселенці, які прибули з інших областей. 

Серед ключових умов:

  1. Термін переміщення для переселенців не перевищує останні шість місяців.
  2. Відсутність аналогічної фінансової підтримки за останні три місяці від інших організацій.
  3. Скрутне фінансове становище — дохід на одну особу в родині не перевищує 5,6 тис. грн за місяць.
  4. Наявність одного з критеріїв вразливості (неповні родини з дітьми, домогосподарства з похилими людьми, сім'ї з особами з інвалідністю чи важкохворими).

Розмір фіндопомоги від організації цьогоріч не змінився: громадянам передбачені по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців (по 10,8 тис. грн в одні руки). Кошти нараховуватимуть одним траншем.

Як отримати фінансову підтримку на Сумщині

Громадяни з м. Шостка (Шосткинська ТГ) можуть подати заявки на фіндопомогу від Aгенції ООН у справах біженців через мобільні бригади БФ "Право на захист". Для цього потрібно зробити попередній запис на четвер, 13 листопада 2025 року, за номером телефону: 063 182 68 38.  

Після цього претендентів мають запросити за адресою: вул. Свободи, 18 (Центр естетичного виховання). Години роботи: 11:30 — 13:30. Вся родина має бути присутня під час оформлення, крім маломобільних громадян, з такими документами:

  • паспорт, ідентифікаційний номер (для всіх учасників);
  • свідоцтво про народження дітей;
  • довідка переселенця;
  • номер банківської карти;
  • довідка, де підтверджується категорія вразливості;
  • номер мобільного телефону заявника.

"Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомляють організатори.

Раніше ми писали про проєкт Remarket, що реалізує БФ "Карітас Україна". В його рамках нададуть кошти для фінансової підтримки бізнесу під час війни. 

Також ми розповідали, що в грудні стартує програма з надання виплат у 6,5 тис. грн. Кошти передбачені для незахищених груп громадян. 

фінансова допомога гроші ВПО допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації