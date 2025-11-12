Виплати від Агенції ООН — кому нарахують суму у 10,8 тис. грн у листопаді

Українські переселенці. Фото: УНІАН

В одній з українських прифронтових громад стане доступна програма багатоцільової фінансової допомоги від Агенції ООН у справах біженців в Україні. Йдеться про нарахування суми у 10,8 тис. грн для кожного члена родини за дотримання певних умов.

Про це повідомив пресцентр Агенції ООН у Telegram.

Хто і де зможе взяти участь у програмі допомоги

Як зазначають в Агенції ООН у справах біженців, тримісячна фінансова підтримка стане доступна завдяки роботі мобільним бригадам БФ "Право на захист" у Шосткинській громаді Сумської області.

Долучитися до міжнародної програми зможуть місцеві жителі, які вимушено виїздили в інші регіони чи за кордон через російську агресію, однак повернулись. Також взяти участь зможуть переселенці, які прибули з інших областей.

Серед ключових умов:

Термін переміщення для переселенців не перевищує останні шість місяців. Відсутність аналогічної фінансової підтримки за останні три місяці від інших організацій. Скрутне фінансове становище — дохід на одну особу в родині не перевищує 5,6 тис. грн за місяць. Наявність одного з критеріїв вразливості (неповні родини з дітьми, домогосподарства з похилими людьми, сім'ї з особами з інвалідністю чи важкохворими).

Розмір фіндопомоги від організації цьогоріч не змінився: громадянам передбачені по 3,6 тис. грн протягом трьох місяців (по 10,8 тис. грн в одні руки). Кошти нараховуватимуть одним траншем.

Як отримати фінансову підтримку на Сумщині

Громадяни з м. Шостка (Шосткинська ТГ) можуть подати заявки на фіндопомогу від Aгенції ООН у справах біженців через мобільні бригади БФ "Право на захист". Для цього потрібно зробити попередній запис на четвер, 13 листопада 2025 року, за номером телефону: 063 182 68 38.

Після цього претендентів мають запросити за адресою: вул. Свободи, 18 (Центр естетичного виховання). Години роботи: 11:30 — 13:30. Вся родина має бути присутня під час оформлення, крім маломобільних громадян, з такими документами:

паспорт, ідентифікаційний номер (для всіх учасників);

свідоцтво про народження дітей;

довідка переселенця;

номер банківської карти;

довідка, де підтверджується категорія вразливості;

номер мобільного телефону заявника.

"Уточнити свій номер в черзі можна за телефоном пункту збору даних у м. Суми: 063 182 68 38", — повідомляють організатори.

Раніше ми писали про проєкт Remarket, що реалізує БФ "Карітас Україна". В його рамках нададуть кошти для фінансової підтримки бізнесу під час війни.

Також ми розповідали, що в грудні стартує програма з надання виплат у 6,5 тис. грн. Кошти передбачені для незахищених груп громадян.