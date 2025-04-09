Выплаты украинцам — кто получит шанс оформить помощь в 3,6 тыс. грн

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В апреле 2025 года некоторые украинцы смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме выплаты в 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.

Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram-канале.

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Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на выплаты для некоторых жителей Сумского региона. Помощь охватит две категории населения. А именно:

внутренних переселенцев, которые переехали не более, чем полгода назад;

беженцы, которые вернулись из-за границы.

Претенденты должны подпадать под следующие требования:

у граждан небольшие финансовые возможности (доход на одного человека в семье не выше 5,4 тыс. грн);

семья имеет только одного из родителей, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей, заботится о пожилых людях;

в семье есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;

семья имеет тяжелобольных лиц или людей с инвалидностью.

Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на одного человека. Финансирование будет покрывать три месяца, то есть общая сумма на каждого члена домохозяйства составит почти 11 тыс. грн.

Как и где гражданам оформить выплаты

Заявки будет принимать от жителей с. Лебединый Бобрик (Лебединская ТГ) Благотворительный фонд "Право на защиту" 11 апреля 2025 года. Граждане смогут попасть на прием в пункт сбора данных только по предварительной записи. Адрес приема: ул. Центральная, 24 (11:00 — 15:00).

"Внимание! Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по номеру телефона пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.

Процесс назначения помощи может предусматривать собеседование с партнером Агентства — БФ "Право на защиту".

Документы, которые нужно будет предоставить в пункте сбора данных:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

документы, подтверждающие категорию уязвимости;

номер телефона заявителя.

Напомним, украинцы могут получить деньги от "Каритас Чешской Республики в Украине". В трех областях открыта регистрация на участие в конкурсе по получению грантов на обучение и переквалификацию граждан.

Также мы сообщали, что некоторые из граждан смогут получить до 100 тыс. грн весной 2025 года. Программа поддержки украинцев предусматривает предоставление микрогрантов для открытия и расширения собственного дела.