Выплаты украинцам — кто получит шанс оформить помощь в 3,6 тыс. грн

Агентство ООН выплачивает по 3,6 тыс. грн — как подать заявку
В апреле 2025 года некоторые украинцы смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Речь идет о сумме выплаты в 3,6 тыс. грн в течение трехмесячного периода.
Об этом сообщают представители Агентства ООН в Telegram-канале.
Кто имеет право на денежную помощь
Агентство ООН по делам беженцев открыло регистрацию на выплаты для некоторых жителей Сумского региона. Помощь охватит две категории населения. А именно:
- внутренних переселенцев, которые переехали не более, чем полгода назад;
- беженцы, которые вернулись из-за границы.
Претенденты должны подпадать под следующие требования:
- у граждан небольшие финансовые возможности (доход на одного человека в семье не выше 5,4 тыс. грн);
- семья имеет только одного из родителей, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка или нескольких детей, заботится о пожилых людях;
- в семье есть только лица пожилого возраста, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей;
- семья имеет тяжелобольных лиц или людей с инвалидностью.
Сумма помощи составляет 3,6 тыс. грн на одного человека. Финансирование будет покрывать три месяца, то есть общая сумма на каждого члена домохозяйства составит почти 11 тыс. грн.
Как и где гражданам оформить выплаты
Заявки будет принимать от жителей с. Лебединый Бобрик (Лебединская ТГ) Благотворительный фонд "Право на защиту" 11 апреля 2025 года. Граждане смогут попасть на прием в пункт сбора данных только по предварительной записи. Адрес приема: ул. Центральная, 24 (11:00 — 15:00).
"Внимание! Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по номеру телефона пункта сбора данных в г.Сумы — 063 182 68 38", — говорится в сообщении.
Процесс назначения помощи может предусматривать собеседование с партнером Агентства — БФ "Право на защиту".
Документы, которые нужно будет предоставить в пункте сбора данных:
- документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении детей;
- номер банковской карты;
- документы, подтверждающие категорию уязвимости;
- номер телефона заявителя.
Напомним, украинцы могут получить деньги от "Каритас Чешской Республики в Украине". В трех областях открыта регистрация на участие в конкурсе по получению грантов на обучение и переквалификацию граждан.
Также мы сообщали, что некоторые из граждан смогут получить до 100 тыс. грн весной 2025 года. Программа поддержки украинцев предусматривает предоставление микрогрантов для открытия и расширения собственного дела.
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