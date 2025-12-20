Как уберечься от мошенников перед Новым Годом — о каких схемах обмана надо знать

Квартирная ловушка — как аферисты воруют деньги перед Новым годом
В преддверии зимних праздников украинцы активно ищут жилье для отдыха. Тем временем эксперты предупреждают о большом количестве мошенничеств, связанных с арендой жилья.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
Как работают мошенники
Чаще всего мошенники обманывают украинцев с арендой жилья. Например, зная, что накануне праздников спрос на жилье будет большим, они публикуют в интернете фейковые объявления, в которых предлагают арендовать квартиру или домов по низким ценам. Когда появляется клиент, аферисты просят прислать предоплату, а если удается уговорить потенциального арендодателя, то получают деньги и просто исчезают.
Еще одна схема касается долгосрочной аренды. Мошенник сам снимает квартиру или дом на короткий период. Затем пишет в интернете о якобы доступном жилье, которое можно арендовать на несколько месяцев. А дальше аферист действует уже по привычной схеме: берет оплату вперед и исчезает.
Как не попасть в ловушку к мошенникам
Специалисты Госспецсвязи советуют придерживаться следующих правил:
- не присылайте предоплату. Если предлагают долгосрочную аренду, тогда требуйте подписания договора;
- проверяйте цену. Слишком низкая стоимость жилья должна насторожить;
- проверяйте подлинность жилья через Google Images.
- проверяйте, настоящий ли адрес. Мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса;
- оцените аккаунт арендодателя. Недавно созданный аккаунт, малое количество подписчиков или подозрительные комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве;
- попросите, чтобы вам предоставили фото паспорта и документов на жилье, но помните: наличие этих документов тоже не могут быть гарантией, ведь они могут оказаться поддельными.
Что еще стоит знать
Напомним, недавно украинцев предупреждали о мошенниках, которые пользуются новой схемой для выманивания денег. Речь идет о "продаже" автомобилей в различных мессенджерах, где мошенники создают аккаунты и предлагают потенциальным покупателям псевдоуслуги, такие, как: проверку документов на авто, получение водительского удостоверения. Это делается для того, чтобы похитить у граждан деньги и персональные данные.
Ранее мы рассказывали, что мошенники убеждают украинцев о существовании выплат от Красного Креста за невыезд из страны во время войны. Чтобы получить помощь, людям присылают ссылку на якобы сайт финучреждения. Также мы писали о мошенниках, которые воруют у людей деньги, выплаченные по программе Зимняя поддержка. Они, в частности, присылают людям ссылки со сторонних сервисов с предложением оформить карту для выплат.
Читайте Новини.LIVE!