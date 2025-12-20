Как уберечься от мошенников перед Новым Годом — о каких схемах обмана надо знать

Люди. Фото: Новини.LIVE

В преддверии зимних праздников украинцы активно ищут жилье для отдыха. Тем временем эксперты предупреждают о большом количестве мошенничеств, связанных с арендой жилья.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Как работают мошенники

Чаще всего мошенники обманывают украинцев с арендой жилья. Например, зная, что накануне праздников спрос на жилье будет большим, они публикуют в интернете фейковые объявления, в которых предлагают арендовать квартиру или домов по низким ценам. Когда появляется клиент, аферисты просят прислать предоплату, а если удается уговорить потенциального арендодателя, то получают деньги и просто исчезают.

Еще одна схема касается долгосрочной аренды. Мошенник сам снимает квартиру или дом на короткий период. Затем пишет в интернете о якобы доступном жилье, которое можно арендовать на несколько месяцев. А дальше аферист действует уже по привычной схеме: берет оплату вперед и исчезает.

Как не попасть в ловушку к мошенникам

Специалисты Госспецсвязи советуют придерживаться следующих правил:

не присылайте предоплату. Если предлагают долгосрочную аренду, тогда требуйте подписания договора;

проверяйте цену. Слишком низкая стоимость жилья должна насторожить;

проверяйте подлинность жилья через Google Images.

проверяйте, настоящий ли адрес. Мошенники часто указывают несуществующие или некорректные адреса;

оцените аккаунт арендодателя. Недавно созданный аккаунт, малое количество подписчиков или подозрительные комментарии могут свидетельствовать о мошенничестве;

попросите, чтобы вам предоставили фото паспорта и документов на жилье, но помните: наличие этих документов тоже не могут быть гарантией, ведь они могут оказаться поддельными.

Что еще стоит знать

Напомним, недавно украинцев предупреждали о мошенниках, которые пользуются новой схемой для выманивания денег. Речь идет о "продаже" автомобилей в различных мессенджерах, где мошенники создают аккаунты и предлагают потенциальным покупателям псевдоуслуги, такие, как: проверку документов на авто, получение водительского удостоверения. Это делается для того, чтобы похитить у граждан деньги и персональные данные.

Ранее мы рассказывали, что мошенники убеждают украинцев о существовании выплат от Красного Креста за невыезд из страны во время войны. Чтобы получить помощь, людям присылают ссылку на якобы сайт финучреждения. Также мы писали о мошенниках, которые воруют у людей деньги, выплаченные по программе Зимняя поддержка. Они, в частности, присылают людям ссылки со сторонних сервисов с предложением оформить карту для выплат.