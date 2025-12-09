Мошенники торгуют несуществующими автомобилями — раскрыта схема

Человек закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

Покупка автомобиля для многих украинцев является довольно незаурядным событием. Но поскольку этот процесс связан с немалыми финансовыми затратами, то всегда существует риск наткнуться на мошенников. Например, в 2025 году в Украине фиксируют случаи афер с продажами автомобилей, которых вообще не существует.

Мошенники продают украинцам вымышленные автомобили

Мошенническая схема довольно проста: "продажами" автомобилей аферисты занимаются в мессенджерах, где создают фейковые чат-боты, рассказали в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. К тому же там они предлагают будущим жертвам псевдоуслуги, среди которых:

проверка документов;

поиск выгодных предложений;

помощь в регистрации автомобиля;

проверка автомобиля в базе данных;

получение водительского удостоверения.

Люди часто даже не догадываются, что попали на крючок к мошенникам, ведь их боты хорошо замаскированы, поэтому их действительно можно спутать с официальными сервисами: мошенники умеют воспроизводить логотипы, государственные цвета и даже пользуются похожими доменами.

Зачем мошенники это делают

Чтобы выманить деньги и персональные данные у граждан.

"Они могут требовать оплатить сбор и прислать фото документов, после чего твоя информация оказывается у злоумышленников", — рассказали в Госспецсвязи.

Впрочем, у украинцев есть шанс избежать встречи с мошенниками, если граждане будут пользоваться только официальными сервисами. Речь идет о:

"Кабинете водителя", которым можно воспользоваться на сайте Главного сервисного центра МВД;

приложение "Дія".

Также гражданам советуют остерегаться фейковых чат-ботов — они могут быть очень правдоподобными.

"Если и пользуешься ботами, то открывай их только с официального сайта учреждения, а не из случайных ссылок или поиска в мессенджере", — отметили в ведомстве.

Также важно не платить за автомобиль, который вы еще даже не видели и с настороженностью относитесь к "посредникам".

