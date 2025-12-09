Мошенники торгуют несуществующими автомобилями — раскрыта схема

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников по авто
Покупка автомобиля для многих украинцев является довольно незаурядным событием. Но поскольку этот процесс связан с немалыми финансовыми затратами, то всегда существует риск наткнуться на мошенников. Например, в 2025 году в Украине фиксируют случаи афер с продажами автомобилей, которых вообще не существует.
Мошенники продают украинцам вымышленные автомобили
Мошенническая схема довольно проста: "продажами" автомобилей аферисты занимаются в мессенджерах, где создают фейковые чат-боты, рассказали в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. К тому же там они предлагают будущим жертвам псевдоуслуги, среди которых:
- проверка документов;
- поиск выгодных предложений;
- помощь в регистрации автомобиля;
- проверка автомобиля в базе данных;
- получение водительского удостоверения.
Люди часто даже не догадываются, что попали на крючок к мошенникам, ведь их боты хорошо замаскированы, поэтому их действительно можно спутать с официальными сервисами: мошенники умеют воспроизводить логотипы, государственные цвета и даже пользуются похожими доменами.
Зачем мошенники это делают
Чтобы выманить деньги и персональные данные у граждан.
"Они могут требовать оплатить сбор и прислать фото документов, после чего твоя информация оказывается у злоумышленников", — рассказали в Госспецсвязи.
Впрочем, у украинцев есть шанс избежать встречи с мошенниками, если граждане будут пользоваться только официальными сервисами. Речь идет о:
- "Кабинете водителя", которым можно воспользоваться на сайте Главного сервисного центра МВД;
- приложение "Дія".
Также гражданам советуют остерегаться фейковых чат-ботов — они могут быть очень правдоподобными.
"Если и пользуешься ботами, то открывай их только с официального сайта учреждения, а не из случайных ссылок или поиска в мессенджере", — отметили в ведомстве.
Также важно не платить за автомобиль, который вы еще даже не видели и с настороженностью относитесь к "посредникам".
