Україна
Украинцев предупредили о новой схеме мошенников по авто

Украинцев предупредили о новой схеме мошенников по авто

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 17:35
Мошенники торгуют несуществующими автомобилями — раскрыта схема
Человек закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

Покупка автомобиля для многих украинцев является довольно незаурядным событием. Но поскольку этот процесс связан с немалыми финансовыми затратами, то всегда существует риск наткнуться на мошенников. Например, в 2025 году в Украине фиксируют случаи афер с продажами автомобилей, которых вообще не существует.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Мошенники продают украинцам вымышленные автомобили

Мошенническая схема довольно проста: "продажами" автомобилей аферисты занимаются в мессенджерах, где создают фейковые чат-боты, рассказали в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. К тому же там они предлагают будущим жертвам псевдоуслуги, среди которых:

  • проверка документов;
  • поиск выгодных предложений;
  • помощь в регистрации автомобиля;
  • проверка автомобиля в базе данных;
  • получение водительского удостоверения.

Люди часто даже не догадываются, что попали на крючок к мошенникам, ведь их боты хорошо замаскированы, поэтому их действительно можно спутать с официальными сервисами: мошенники умеют воспроизводить логотипы, государственные цвета и даже пользуются похожими доменами.

Зачем мошенники это делают

Чтобы выманить деньги и персональные данные у граждан.

"Они могут требовать оплатить сбор и прислать фото документов, после чего твоя информация оказывается у злоумышленников", — рассказали в Госспецсвязи.

Впрочем, у украинцев есть шанс избежать встречи с мошенниками, если граждане будут пользоваться только официальными сервисами. Речь идет о:

  • "Кабинете водителя", которым можно воспользоваться на сайте Главного сервисного центра МВД;
  • приложение "Дія".

Также гражданам советуют остерегаться фейковых чат-ботов  —  они могут быть очень правдоподобными.

"Если и пользуешься ботами, то открывай их только с официального сайта учреждения, а не из случайных ссылок или поиска в мессенджере", — отметили в ведомстве.

Также важно не платить за автомобиль, который вы еще даже не видели и с настороженностью относитесь к "посредникам".

Ранее мы рассказывали о мошенниках, которые атакуют клиентов ПриватБанка. Известно, что они присылают фишинговые письма с опасным наполнением: если их открыть, на компьютер попадет вредоносная программа, которая приведет к утечке важных персональных данных. Узнавайте также о социальной инженерии и что еще нужно знать о методах мошенников.

