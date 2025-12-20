Як вберегтися від шахраїв перед Новим Роком — про які схеми обману треба знати

Люди. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зимових свят українці активно шукають житло для відпочинку. Тим часом експерти попереджають про велику кількість шахрайств, пов'язаних з орендою житла.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Як працюють шахраї

Найчастіше шахраї дурять українців з орендою житла. Наприклад, знаючи, що напередодні свят попит на житло буде великим, вони публікують в інтернеті фейкові оголошення, у яких пропонують орендувати квартиру чи будинок за низькими цінами. Коли з'являється клієнт, аферисти просять надіслати передоплату, а якщо вдається вмовити потенційного орендодавця, то отримують гроші й просто зникають.

Ще одна схема стосується довгострокової оренди. Шахрай сам винаймає квартиру або будинок на короткий період. Потім пише в інтернеті про нібито доступне житло, яке можна орендувати на кілька місяців. А далі аферист діє вже за звичною схемою: бере оплату наперед і зникає.

Фахівці Держспецзв'язку радять дотримуватися наступних правил:

не надсилайте передоплату. Якщо пропонують довгострокову оренду, тоді вимагайте вимагай підписання договору;

перевіряйте ціну. Надто низька вартість житла має насторожити;

перевіряйте справжність житла через Google Images.

перевіряйте, чи адреса справжня. Шахраї часто зазначають не існуючі або некоректні адреси;

оцініть акаунт орендодавця. Нещодавно створений акаунт, мала кількість підписників чи підозрілі коментарі можуть свідчити про шахрайство;

попросіть, щоб вам надали фото паспорта та документів на житло, але пам’ятайте: наявність цих документів теж не можуть бути гарантією, адже вони можуть виявитися підробленими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно українців попереджали про шахраїв, які користуються новою схемою для видурювання грошей. Йдеться про "продажі" автомобілів у різних месенджерах, де шахраї створюють акаунти та пропонують потенційним покупцям псевдопослуги, як от: перевірку документів на авто, отримання водійського посвідчення. Це робиться для того, щоб викрасти у громадян гроші та персональні дані.

Раніше ми розповідали, що шахраї переконують українців про існування виплат від Червоного Хреста за невиїзд з країни під час війни. Щоб отримати допомогу, людям надсилають посилання на нібито сайт фінустанови. Також ми писали про шахраїв, які крадуть в людей гроші, виплачені за програмою Зимова підтримка. Вони, зокрема, надсилають людям посилання зі сторонніх сервісів з пропозицією оформити картку для виплат.