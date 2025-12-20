Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Квартирна пастка — як шахраї крадуть гроші перед Новим роком

Квартирна пастка — як шахраї крадуть гроші перед Новим роком

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 17:45
Як вберегтися від шахраїв перед Новим Роком — про які схеми обману треба знати
Люди. Фото: Новини.LIVE

Напередодні зимових свят українці активно шукають житло для відпочинку. Тим часом експерти попереджають про велику кількість шахрайств, пов'язаних з орендою житла.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Реклама
Читайте також:

Як працюють шахраї

Найчастіше шахраї дурять українців з орендою житла. Наприклад, знаючи, що напередодні свят попит на житло буде великим, вони публікують в інтернеті фейкові оголошення, у яких пропонують орендувати квартиру чи будинок за низькими цінами. Коли з'являється клієнт, аферисти просять надіслати передоплату, а якщо вдається вмовити потенційного орендодавця, то отримують гроші й просто зникають. 

Ще одна схема стосується довгострокової оренди. Шахрай сам винаймає квартиру або будинок на короткий період. Потім пише в інтернеті про нібито доступне житло, яке можна орендувати на кілька місяців. А далі аферист діє вже за звичною схемою: бере оплату наперед і зникає.

Фахівці Держспецзв'язку радять дотримуватися наступних правил:

  • не надсилайте передоплату. Якщо пропонують довгострокову оренду, тоді вимагайте вимагай підписання договору;
  • перевіряйте ціну. Надто низька вартість житла має насторожити;
  • перевіряйте справжність житла через Google Images.
  • перевіряйте, чи адреса справжня. Шахраї часто зазначають не існуючі або некоректні адреси;
  • оцініть акаунт орендодавця. Нещодавно створений акаунт, мала кількість підписників чи підозрілі коментарі можуть свідчити про шахрайство;
  • попросіть, щоб вам надали фото паспорта та документів на житло, але пам’ятайте: наявність цих документів теж не можуть бути гарантією, адже вони можуть виявитися підробленими.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, нещодавно українців попереджали про шахраїв, які користуються новою схемою для видурювання грошей. Йдеться про "продажі" автомобілів у різних месенджерах, де шахраї створюють акаунти та пропонують потенційним покупцям псевдопослуги, як от: перевірку документів на авто, отримання водійського посвідчення. Це робиться для того, щоб викрасти у громадян гроші та персональні дані.

Раніше ми розповідали, що шахраї переконують українців про існування виплат від Червоного Хреста за невиїзд з країни під час війни. Щоб отримати допомогу, людям надсилають посилання на нібито сайт фінустанови. Також ми писали про шахраїв, які крадуть в людей гроші, виплачені за програмою Зимова підтримка. Вони, зокрема, надсилають людям посилання зі сторонніх сервісів з пропозицією оформити картку для виплат. 

свята шахрайство житло оренда шахраї
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації