Выплаты от Acted Ukraine — кто сможет принять участие в программе помощи

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Гуманитарная организация "Acted Ukraine" реализует несколько видов программ помощи для украинцев в 2025 году. В частности, действует проект по оказанию денежной помощи домохозяйствам в трех регионах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

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Условия программы помощи от Acted Ukraine

Французская международная неправительственная гуманитарная организация "Acted Ukraine", которая работает в Украине с 2015 года, оказывает поддержку гражданам, пострадавшим от российской агрессии. Acted предоставляет разнообразную помощь.

В частности, программа по оказанию финансовой помощи рассчитана на домохозяйства, которые на момент ее действия проживают на территории таких громад:

в Херсонской области: Бериславский район (Великоалександровская громада, Великая Александровка), Трифоновский старостинский округ (Трифоновка, Нововасильевка);

в Харьковской области: Чугуевский район (Волчанская громада), Старосалтовский старостинский округ (Молодова, Шестаково, Федоровка);

Запорожская область: Запорожский район (Михайло-Лукашевская громада), Михайло-Лукашевский старостат (Михайло-Лукашево, Миролюбовка, Нововасильевское, Новомихайловское), Антоновский старостат (Антоновка, Колос, Владимировка, Зеленый Гай, Новомиргородка, Червонокозацкое), Адриановский старостат (Адриановка, Веселовское, Благовещенское, Никольское, Райское и Укромное).

К участию программе приглашают домохозяйства с такими категориями уязвимости:

семьи с тремя и более детьми до 18 лет;

домохозяйства с детьми до двух лет;

семьи с беременными женщинами;

домохозяйства, где есть люди с инвалидностью первой-второй группы и хроническими заболеваниями;

семьи с пожилыми людьми (60+);

домохозяйства с маломобильными людьми, которые нуждаются в уходе;

неполные семьи, где домохозяйство возглавляют одинокие женщины или мужчины;

домохозяйства, пострадавшие от агрессии РФ (полностью или частично разрушено жилье, есть раненые лица или потеря гражданских членов семьи).

Наличие категорий уязвимости является обязательным для участия в программе по предоставлению финпомощи, но не есть гарантией ее получения, объясняют в Acted.

Как подать заявку на участие в программе помощи

В гуманитарной организации "Acted Ukraine" отмечают: если место жительства и критерии уязвимости совпадают с вышеуказанными, то граждане могут позвонить в колл-центр отдела денежной помощи по следующим номерам (с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00):

067 131 10 02;

063 453 57 10;

095 285 29 84.

"К сожалению, из-за большого количества звонков мы не успеваем обрабатывать пропущенные вызовы и не перезваниваем на них. Поэтому, если Вы не смогли дозвониться до оператора, просим позвонить снова. Спасибо за понимание!", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что на Днепропетровщине реализуют программу гумпомощи при финансовой поддержке USAID's Bureau for Humanitarian Assistance. Она предусматривает предоставление уязвимым гражданам по почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что в Полтавском регионе жителям и переселенцам доступна программа от Красного Креста. Выплаты в более 2 тыс. долларов предусмотрены на ведение бизнеса.