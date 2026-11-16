Коммунальные счета, расчеты и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине абонентская плата за предоставление коммунальных услуг, в том числе за поставку тепловой энергии, в соседних домах может различаться, даже если они получают тепло от одной котельной и в обоих домах установлены домовые счетчики. Юристы объяснили, правомерна ли разная плата за абонентское обслуживание за тепло в домах для клиентов.

Об этом говорится на портале Юристы.ua, сообщает издание Новини.LIVE.

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Разная абонплата за тепло для клиентов в соседних домах

На портале в одном из сообщений гражданин попросил дать разъяснение, не нарушается ли закон, если в соседних домах клиенты получают разные суммы абонплаты за теплоснабжение.

Он уточнил, что в его доме с меньшей площадью квартиры размер абонентской платы за услугу по поставке тепловой энергии составляет 47,19 грн в месяц, тогда как в соседнем доме, который обслуживается той же котельной, в квартире большей площади абонентская плата составляет меньше.

"Подскажите: у меня в доме за тепло начисляют абонентскую плату 47,19 грн, а у моего родственника в соседнем доме — 35,37 грн, при том что у него площадь 68,2 м, а у меня — 66,3 м, котельная одна и та же, в обоих домах установлены тепловые счетчики, может ли такое быть или нет?", — говорится в обращении.

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Разъяснения юристов относительно разницы в абонплате

Как пояснили эксперты, абонентская плата за тепло в соседних домах может правомерно различаться, даже если их отапливает одна котельная и везде установлены домовые счетчики. Абонентская плата рассчитывается на одного абонента, поэтому площадь квартир 66,3 кв. м и 68,2 кв. м на ее размер не влияет.

Согласно пункту 11 части первой статьи 1 закона № 2189-VIII "О жилищно-коммунальных услугах", в структуру абонентской платы по индивидуальному договору могут входить:

расходы на распределение потребленного тепла между квартирами;

начисление платежей;

обслуживание и замена домового счетчика.

Поэтому, даже если счетчики установлены в обоих домах, состав расходов может различаться. Например, в одном доме расходы на обслуживание счетчика могут входить в абонентскую плату, а в другом совладельцы должны оплачивать обслуживание отдельно. Это предусмотрено частью первой статьи 6 закона № 2119-VIII "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

По словам юристов, 47,19 грн вместе с НДС в месяц является предельной абонентской платой за поставку тепла в 2026 году. Согласно пункту 1 и подпункту 2 пункта 2 постановления правительства № 808 "Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальному договору о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальному договору с обслуживанием внутридомовых систем о предоставлении коммунальных услуг", исполнитель самостоятельно может определять плату исходя из объема своих плановых расходов.

Поэтому для начисления 47,19 грн по конкретному адресу необходим расчет, обосновывающий соответствующую сумму.

Как клиентам проверить законность начисленных сумм

Если обе суммы начисления относятся к одному и тому же месяцу и именно к абонентскому обслуживанию по поставке тепла, стоит письменно попросить исполнителя, указанного в квитанции, предоставить расчет 47,19 грн по конкретному адресу, список расходов и реквизиты документа, которым установлен соответствующий размер. Также стоит отдельно попросить пояснить, входит ли в сумму обслуживания счетчик в доме.

"Пункты 2 и 11 части первой статьи 7 Закона № 2189-VIII дают вам право бесплатно получить информацию о ежемесячном платеже и начислениях по периодам и видам. По самим квитанциям установить, чем обоснована разница в 11,82 грн, невозможно", — добавили юристы.

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