Комунальні платіжки, підрахунки та гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні плата за абонентське обслуговування за надання комунальних послуг, у тому числі з постачання теплової енергії, в сусідніх будинках може відрізнятися, навіть якщо вони отримують опалення від однієї котельні і в обох є будинкові лічильники. Юристи пояснили, чи правомірна різна плата за абонентське обслуговування за тепло в будинках для клієнтів.

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua", розповідає видання Новини.LIVE.

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Різна абонплата за тепло для клієнтів у сусідніх будинках

На порталі в одному з повідомлень громадянин попросив надати пояснення, чи не порушується закон, якщо в сусідніх будинках клієнти отримують різні суми абонплати за теплопостачання.

Він уточнив, що у його будинку з меншою площею квартири розмір абонентської плати за послугу з постачання теплової енергії становить 47,19 грн на місяць, тоді як у сусідньому будинку, який обслуговується тією ж котельнею, у квартирі більшою площею абонплата становить менше.

"Підкажіть наступне: у мене в будинку за тепло нараховують абонплату 47,19 грн, а у мого родича у наступному будинку 35,37 грн, при тому, що у нього квадратура 68,2 м, а в мене 66,3 м, котельня одна і та ж, у обох будинках стоять теплові лічильники, чи може бути таке, чи ні?", — йдеться у зверненні.

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Пояснення юристів щодо різної абонплати

Як пояснили експерти, плата за абонентське обслуговування за тепло в сусідніх будинках може правомірно відрізнятися, навіть якщо їх опалює одна котельня і скрізь є будинкові лічильники. Абонплата розраховується на одного абонента, а тому площа квартир 66,3 кв. м і 68,2 кв. м на її розмір не впливає.

Згідно з пунктом 11 частини першої статті 1 закону № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги", в структуру абонплати за індивідуальним договором можуть входити:

витрати на розподіл спожитого тепла між квартирами;

нарахування платежів;

обслуговування та заміна будинкового лічильника.

Через це, навіть коли лічильники наявні в обох будинках, склад витрат може різнитися. Наприклад, в одному будинку витрати на обслуговування лічильника можуть входити до абонплати, а в іншому співвласники повинні оплачувати обслуговування окремо. Це передбачено частиною першою статті 6 закону № 2119-VIII "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

За словами юристів, 47,19 грн разом з ПДВ на місяць є граничною абонплатою за постачання тепла у 2026 році. Згідно з пунктом 1 і підпунктом 2 пункту 2 постанови уряду № 808 "Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються за індивідуальним договором про надання комунпослуг або за індивідуальним договором з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунпослуг", виконавець самостійно може визначати плату за обсягом своїх планових витрат.

Через це для нарахування 47,19 грн за конкретною адресою потрібен розрахунок, який обґрунтує відповідну суму.

Як діяти клієнтам для перевірки законності нарахованих сум

Якщо обидві суми нарахування за один і той же місяць і саме за абонентське обслуговування з постачання тепла, варто письмово попросити виконавця, зазначеного у квитанції, надати розрахунок 47,19 грн за конкретною адресою, список витрат і реквізити документа, яким встановлено відповідний розмір. Також варто окремо попросити пояснити, чи входить до суми обслуговування будинкового лічильника.

"Пункти 2 і 11 частини першої статті 7 Закону № 2189-VIII дають Вам право безоплатно отримати інформацію про місячний платіж і нарахування за періодами та видами. За самими квитанціями встановити, чим обґрунтована різниця у 11,82 грн, неможливо", — додали юристи.



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Ще Новини.LIVE писали про те, що внутрішні переселенці можуть отримати комунальні платіжки за залишене житло на території, де тривають бойові дії. Проте не всі вони підлягають сплаті. Норми законодавства розмежовують борги до окупації та нарахування за період, коли територія перебувала під контролем РФ. Водночас це не означає, що вся попередня заборгованість автоматично анулюється.