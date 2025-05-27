Выплаты от Австрии — как и кто из украинцев сможет получить 7 тыс. евро

Человек держит евровалюту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецо

У украинских предпринимателей есть возможность присоединиться к новой волне программы помощи REDpreneurUA и получить 7 тыс. евро на бизнес. Зарегистрироваться в проекте можно до 26 июня 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского Красного Креста в соцсети Facebook.

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Подробнее о программе REDpreneurUA

Как отмечается, речь идет о четвертой волне программы REDpreneurUA по поддержке украинских предпринимателей на пути к созданию устойчивого и социально ориентированного бизнеса.

Программу реализуют совместно Украинский и Австрийский Красный Крест при поддержке фонда "Neighbour in Need" (Австрия).

Проект призван помочь будущим предпринимателям получить знания, практические умения, менторскую поддержку и финансирование для запуска или восстановления бизнеса во время войны.

"Обучение четвертой когорты будет происходить в партнерстве с бизнес-инкубатором Ukrainian Future — средой для развития инновационного предпринимательства в Украине", — говорится в сообщении.

Программа заинтересована в идеях с социальным, экологическим или инновационным влиянием, в поддержке участников, которые стремятся внести свой вклад в восстановление страны через предпринимательство.

В рамках программы отберут десять финалистов, которым в дальнейшем окажут поддержку в реализации бизнес-идей и 7 тыс. евро, помогут воплотить замыслы, направленные на поддержку громад и создание рабочих мест.

Кто может принять участие в программе и как подать заявку

Принять участие в конкурсе могут граждане Украины в возрасте от 18 до 59 лет, которые:

проживают на подконтрольной украинскому правительству территории;

есть бизнес-идея в одной из сфер экономики с социальной, экологической или инновационной компонентой;

не имеют бизнеса или хотят восстановить собственное дело;

есть стабильное интернет-соединение для онлайн-обучения.

Приоритет предоставят тем, кто имеет статус уязвимости (например, ВПЛ, инвалидность).

В рамках программы только 25 участников смогут пройти интенсивную учебную программу на базе бизнес-инкубатора Ukrainian Future, а средства получат 10 человек.

"Это шанс не только научиться предпринимательству, но и стать частью сообщества, которое меняет Украину", — говорится в сообщении организаторов.

Подать заявки можно до 26 июня 2025 года.

Объявление. Источник: Красный Крест Украины

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