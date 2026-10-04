50 млн евро для украинцев: кто сможет получить жилищный сертификат и приобрести жилье

Разрушенный дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украина привлекла еще 50 млн евро на компенсацию за жилье, уничтоженное в результате войны. Средства будут направлены на жилищные сертификаты в рамках программы єВідновлення, благодаря чему около 2 200 украинских семей смогут приобрести новое жилье.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство финансов Украины.

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Украина получила еще 50 млн евро на жилье

Украина привлекла 50 млн евро в рамках проекта HOME "Компенсация за уничтоженное жилье". Половину средств в размере 25 млн евро предоставил Банк развития Совета Европы, еще 25 млн евро поступили при финансовой поддержке правительства Италии.

Деньги будут направлены на жилищные сертификаты в рамках государственной программы єВідновлення. По оценке Министерства финансов, нового финансирования хватит примерно для обеспечения жильем 2 200 украинских семей, лишившихся своих домов из-за войны.

При этом речь не идет об одинаковой выплате каждой семье. Сумма компенсации определяется индивидуально за уничтоженное жилье, а сертификат содержит конкретную сумму средств, которую можно использовать для приобретения нового жилья.

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Кто может получить жилищный сертификат

Право на жилищный сертификат имеют владельцы квартир, домов и других жилых помещений, которые были уничтожены в результате войны. Компенсацию можно направить на приобретение квартиры, дома, комнаты в общежитии или инвестирование в новостройку.

Заявление на компенсацию можно подать через портал или приложение Дія, а также офлайн через ЦНАП или нотариуса. Перед этим необходимо подать уведомление об уничтоженном имуществе и иметь соответствующую информацию в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Для уничтоженного жилья, которое не является частным домом, компенсация предоставляется именно в форме жилищного сертификата. Владельцы уничтоженных частных домов также могут выбрать денежную компенсацию для строительства нового жилья на собственном земельном участке.

Как использовать сертификат

После получения жилищного сертификата владельцу необходимо забронировать средства. Это можно сделать через приложение Дія, ЦНАП или нотариуса. После подтверждения бронирования у вас есть 30 дней, чтобы найти жилье и оформить договор купли-продажи.

Сертификат можно использовать для приобретения жилья на вторичном рынке, покупки нового дома или квартиры либо инвестирования в строительство. Также его можно использовать в программе єОселя. Срок действия жилищного сертификата составляет пять лет.

Сколько средств уже было направлено на программу єВідновлення

Новые 50 млн евро являются частью дополнительного финансирования проекта HOME общим объемом 100 млн евро. Ранее Украина уже привлекла в рамках этого проекта 200 млн евро, за счет которых профинансировали более 6 000 жилищных сертификатов.

По данным Минфина, по состоянию на август 2026 года жилищные сертификаты в рамках программы єВідновлення получили более 88 тысяч семей на общую сумму 112,6 млрд грн. При этом более 33 тысяч семей уже приобрели новое жилье.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут вернуть до 50 000 грн за лечение зубов в рамках налоговой скидки. Для этого необходимо соответствовать установленным условиям и иметь документы, подтверждающие расходы на стоматологические услуги. Вернуть часть уплаченного налога можно после подачи декларации и необходимых документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые украинцы могут получить денежную помощь от Германии в размере 12 300 грн. Выплаты предусмотрены для определенных категорий населения и предоставляются в соответствии с установленными условиями программы. Для получения средств необходимо обратиться в соответствующий пункт или организацию, осуществляющую выплаты.