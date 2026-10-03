Новые дома в Украине получат 10-летнюю гарантию: что будет компенсировано владельцам

Новое здание. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют ввести как минимум 10-летнюю гарантию качества новых объектов недвижимости. Если после ввода дома в эксплуатацию будут выявлены серьезные недостатки, владелец сможет потребовать их устранения или компенсацию расходов на ремонт. Это может защитить покупателей от значительных непредвиденных расходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Реклама

Что предлагают изменить

Правительство поддержало инициативу Министерства по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц относительно усиления гарантий для владельцев новой недвижимости. Предлагаемые изменения предусматривают как минимум 10-летний гарантийный срок, который будет отсчитываться с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Для этого предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины, законы "О регулировании градостроительной деятельности" и "О защите прав потребителей".

Речь идет не о каких-либо мелких неисправностях в квартире. Гарантия должна распространяться на недостатки, которые влияют на эксплуатационную пригодность недвижимости, то есть мешают нормально пользоваться жильем.

Читайте также:

Кто будет отвечать за проблемы

За качество объекта в течение гарантийного срока будет отвечать заказчик строительства или его правопреемник. Это важно для покупателя, ведь претензии не должны автоматически перекладываться на владельца квартиры только из-за того, что он уже принял жилье.

Если в течение 10 лет владелец заметит проблему, он должен сообщить о ней заказчику строительства. При этом недостаток, влияющий на возможность нормально пользоваться недвижимостью, должен быть подтвержден отчетом сертифицированного специалиста по результатам обследования.

То есть для требования об устранении серьезной проблемы недостаточно будет просто заявить, что владельцу не нравится качество ремонта или строительства. Необходимо будет надлежащим образом подтвердить характер недостатка.

Что будет, если застройщик не устранит проблему

После получения уведомления заказчик строительства будет иметь 30 дней, чтобы предложить способ и сроки устранения недостатков или предоставить обоснованный отказ.

Владелец, в свою очередь, должен согласиться с предложенным способом или отказаться от него в течение семи дней.

Если стороны согласовали порядок ремонта, заказчик должен устранить недостатки в установленные сроки.

Однако владелец не будет ограничен лишь ожиданием ремонта от застройщика. Если он самостоятельно устранит проблему или привлечет других специалистов, заказчик строительства должен полностью компенсировать расходы на такой ремонт.

Для покупателя это означает потенциально существенную экономию: в случае подтвержденного гарантийного дефекта расходы не должны ложиться на его кошелек.

На какое жилье будут распространяться новые правила

Предлагаемые правила должны распространяться на завершенные объекты, принятые в эксплуатацию.

В то же время предусмотрены исключения. В частности, гарантия не будет распространяться на объекты, построенные на основании строительного паспорта, а также на отдельные объекты с незначительными последствиями СС1, если работы выполнялись хозяйственным способом.

Что это будет означать для покупателя квартиры

Если изменения будут приняты, покупатель новостройки получит дополнительную защиту не только при приемке квартиры, но и в течение длительного периода после заселения.

Для владельца это, прежде всего, означает возможность не оплачивать самостоятельно устранение серьезных строительных недостатков, если они подпадают под гарантийные правила. При этом важно будет документально зафиксировать проблему и пройти предусмотренную процедуру.

В то же время сейчас 10-летняя гарантия еще не является действующей нормой. Правительство лишь поддержало соответствующую инициативу, для реализации которой необходимы законодательные изменения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько налогов придется уплатить владельцу квартиры, сдаваемой в аренду за 15 тысяч гривен. Налоговые расходы напрямую влияют на реальный доход от недвижимости. Это важно учитывать тем, кто покупает жилье в качестве инвестиции.

Также Новини.LIVE писали о подорожании строительных материалов в Украине. Рост цен на цемент, кирпич и утеплитель увеличивает расходы на строительство и ремонт. В результате это может повлиять на себестоимость и конечную цену новых квартир.