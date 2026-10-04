50 млн євро для українців: хто зможе отримати житловий сертифікат і придбати оселю

Зруйнований будинок в Києві. Фото: Новини.LIVE

Україна залучила ще 50 млн євро на компенсації за знищене через війну житло. Гроші спрямують на житлові сертифікати програми єВідновлення, завдяки чому близько 2 200 українських родин зможуть придбати нове помешкання.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Міністерство фінансів України.

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Україна отримала ще 50 млн євро на житло

Україна залучила 50 млн євро в межах проєкту HOME "Компенсація за знищене житло". Половину коштів у розмірі 25 млн євро надав Банк розвитку Ради Європи, ще 25 млн євро надійшли за фінансової підтримки уряду Італії.

Гроші спрямують на житлові сертифікати в межах державної програми єВідновлення. За оцінкою Міністерства фінансів, нового фінансування вистачить приблизно для забезпечення житлом 2 200 українських родин, які втратили свої домівки через війну.

Водночас йдеться не про однакову виплату кожній родині. Сума компенсації визначається індивідуально за знищене житло, а сертифікат містить конкретний розмір коштів, який можна використати для придбання нової оселі.

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Хто може отримати житловий сертифікат

Право на житловий сертифікат мають власники квартир, будинків та інших житлових приміщень, які були знищені внаслідок війни. Компенсацію можна спрямувати на придбання квартири, будинку, кімнати в гуртожитку або інвестування в новобудову.

Заяву на компенсацію можна подати через портал або застосунок Дія, а також офлайн через ЦНАП чи нотаріуса. Перед цим потрібно подати повідомлення про знищене майно та мати відповідну інформацію в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Для знищеного житла, яке не є приватним будинком, компенсація надається саме у формі житлового сертифіката. Власники знищених приватних будинків також можуть обрати грошову компенсацію для будівництва нового житла на власній земельній ділянці.

Як використати сертифікат

Після отримання житлового сертифіката власнику потрібно забронювати кошти. Це можна зробити через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Після підтвердження бронювання є 30 днів, щоб знайти житло та оформити договір купівлі-продажу.

Сертифікат можна використати для придбання житла на вторинному ринку, купівлі нового будинку чи квартири або інвестування у будівництво. Також його можна використати в програмі єОселя. Термін дії житлового сертифіката становить п'ять років.

Скільки грошей уже спрямували на єВідновлення

Нові 50 млн євро є частиною додаткового фінансування проєкту HOME загальним обсягом 100 млн євро. Раніше Україна вже залучила в межах цього проєкту 200 млн євро, за рахунок яких профінансували понад 6 000 житлових сертифікатів.

За даними Мінфіну, станом на серпень 2026 року житлові сертифікати в межах єВідновлення отримали понад 88 тисяч родин на загальну суму 112,6 млрд грн. При цьому понад 33 тисячі сімей уже придбали нове житло.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть повернути до 50 000 грн за лікування зубів у межах податкової знижки. Для цього потрібно відповідати встановленим умовам та мати документи, які підтверджують витрати на стоматологічні послуги. Повернути частину сплаченого податку можна після подання декларації та необхідних документів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що деякі українці можуть отримати грошову допомогу від Німеччини у розмірі 12 300 грн. Виплати передбачені для визначених категорій населення та надаються за встановленими умовами програми. Для отримання коштів потрібно звернутися до відповідного пункту або організації, яка проводить виплати.