Деньги в конверте, беременная женщина. Фото: Новини.LIVE, Magnific

В 2026 году украинские семьи смогут получать несколько видов государственной помощи в связи с рождением ребенка. Беременным женщинам, не имеющим официального трудоустройства, предусмотрено 7 000 грн ежемесячно, после родов один из родителей сможет оформить 50 000 грн, а для матерей, которые вернутся на работу, заработает программа "єЯсла" с выплатой 8 000 грн.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала народный депутат Ирина Борзова.

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Какие выплаты получат беременные женщины в 2026 году

Медицинское сопровождение беременности в Украине является бесплатным. Все необходимые анализы и диагностику оплачивает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

С 2026 года женщины, не имеющие профессионального опыта, страхового стажа и официального трудоустройства, в частности студентки, смогут получать от государства 7 000 грн ежемесячно. Речь идет о помощи во время беременности для тех, кто не может оформить выплаты по больничному через работодателя.

Когда можно получить "Пакет малыша" и деньги вместо него

"Набор для малыша" можно получить с 36-й недели беременности или после рождения ребенка в течение 12 месяцев. Внутри находится более 90 необходимых вещей для младенца, в том числе одежда и средства гигиены.

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Вместо самого набора родители могут выбрать денежную компенсацию. С 2027 года ее размер составит три прожиточных минимума — это более 9 300 грн.

Нужно ли платить за роды в украинских больницах

Роды в украинских больницах бесплатны. В то же время родителям стоит проверить, есть ли у медицинского учреждения договор с НСЗУ и соответствующий пакет услуг.

После рождения ребенка один из родителей сможет получить единовременное государственное пособие в размере 50 000 грн. Эта сумма закреплена законодательно и не изменяется.

Сколько будут платить матерям после рождения ребенка

Как пояснила Ирина Борзова, раньше женщины уходили в декретный отпуск на 30-й неделе беременности. Теперь, если будущая мать хорошо себя чувствует и может работать, у нее есть возможность оставаться на работе до последней недели беременности, а после родов оформить четыре месяца больничного.

По окончании больничного женщина сможет получать 7 000 грн ежемесячно до достижения ребенком одного года. Деньги будут поступать на специальный счет и предназначаться исключительно для нужд малыша: покупки детского питания, одежды, лекарств и других необходимых вещей. Перечислить эти средства на другую банковскую карту нельзя.

Как будет работать программа "єЯсла" и кто получит 8 000 грн

После того как ребенку исполнится один год, начнет действовать программа "єЯсла". Если мать официально вернется на работу и будет трудоустроена, она сможет получать 8 000 грн ежемесячно.

Средства будут поступать на специальный счет "Забота о ребенке". Их можно будет тратить на оплату детского сада, питания или специальных занятий для ребенка, в частности курсов английского языка.

Государственная поддержка в рамках программы будет продолжена с 1 января 2027 года. При этом отдельные выплаты увеличатся, поскольку их размер привязан к прожиточному минимуму.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Датский совет по делам беженцев предоставляет украинским домохозяйствам помощь на подготовку к зиме. Размер выплаты составляет 19 400 грн на семью. Средства можно направить на оплату коммунальных услуг или приобретение твёрдого топлива.

Также мы писали, что организация Fight For Right открыла регистрацию на денежную помощь для людей с инвалидностью в шести регионах Украины. Подать заявку могут жители определенных прифронтовых районов с I, II или III группой инвалидности. В то же время заполнение анкеты не гарантирует получения средств, ведь каждое обращение рассматривается индивидуально.