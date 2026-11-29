Гроші в конверті, вагітна жінка. Фото: Новини.LIVE, Magnific

У 2026 році українські родини зможуть отримувати кілька видів державної допомоги у зв’язку з народженням дитини. Вагітним жінкам без офіційного працевлаштування передбачили 7 000 грн щомісяця, після пологів один із батьків зможе оформити 50 000 грн, а для матерів, які повернуться на роботу, запрацює програма "єЯсла" з виплатою 8 000 грн.

Про це в ефірі День.LIVE розповіла народна депутатка Ірина Борзова.

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Які виплати отримають вагітні жінки у 2026 році

Медичний супровід вагітності в Україні є безоплатним. Усі необхідні аналізи та діагностику оплачує Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

З 2026 року жінки, які не мають професійного досвіду, страхового стажу та офіційного працевлаштування, зокрема студентки, зможуть отримувати від держави 7 000 грн щомісяця. Йдеться про допомогу під час вагітності для тих, хто не може оформити виплати за лікарняним через роботодавця.

Коли можна отримати "Пакунок малюка" та гроші замість нього

"Пакунок малюка" можна отримати з 36-го тижня вагітності або після народження дитини протягом 12 місяців. Усередині є понад 90 необхідних речей для немовляти, зокрема одяг і засоби гігієни.

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Замість самого пакунка батьки можуть обрати грошову компенсацію. З 2027 року її розмір становитиме три прожиткові мінімуми — це понад 9 300 грн.

Чи потрібно платити за пологи в українських лікарнях

Пологи в українських лікарнях є безоплатними. Водночас батькам варто перевірити, чи має медичний заклад договір із НСЗУ та відповідний пакет послуг.

Після народження дитини один із батьків зможе отримати одноразову державну допомогу в розмірі 50 000 грн. Ця сума закріплена законодавчо та не змінюється.

Скільки платитимуть матерям після народження дитини

Як пояснила Ірина Борзова, раніше жінки йшли в декретну відпустку на 30-му тижні вагітності. Тепер, якщо майбутня мати добре почувається та може працювати, вона має можливість залишатися на роботі до останнього тижня вагітності, а після пологів оформити чотири місяці лікарняного.

Після завершення лікарняного жінка зможе отримувати 7 000 грн щомісяця до досягнення дитиною одного року. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок і призначатимуться виключно для потреб малюка: придбання дитячого харчування, одягу, ліків та інших необхідних речей. Перерахувати ці кошти на іншу банківську картку не можна.

Як працюватиме програма "єЯсла" та хто отримає 8 000 грн

Після того як дитині виповниться один рік, почне діяти програма "єЯсла". Якщо мати офіційно повернеться до роботи та буде працевлаштована, вона зможе отримувати 8 000 грн щомісяця.

Кошти надходитимуть на спеціальний рахунок "Турбота про дитину". Їх можна буде витрачати на оплату дитячого садка, харчування або спеціальних занять для дитини, зокрема курсів англійської мови.

Державна підтримка за програмою продовжиться з 1 січня 2027 року. Водночас окремі виплати збільшаться, оскільки їхній розмір прив’язаний до прожиткового мінімуму.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Данська рада у справах біженців надає українським домогосподарствам допомогу на підготовку до зими. Розмір виплати становить 19 400 грн на родину. Кошти можна спрямувати на оплату комунальних послуг або придбання твердого палива.

Також ми писали, що організація Fight For Right відкрила реєстрацію на грошову допомогу для людей з інвалідністю у шести регіонах України. Подати заявку можуть мешканці визначених прифронтових районів із I, II або III групою інвалідності. Водночас заповнення анкети не гарантує отримання коштів, адже кожне звернення розглядають індивідуально.